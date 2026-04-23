Potpuno ludilo u zagrebačkom shopping centru: Otvara se nova trgovina, čeka se u redovima

Brojne su Hrvatice od ranog jutra opkolile novu trgovinu Sephore u zagrebačkom trgovačkom centru City Center One East. U redovima se čeka od 8 sati, iako je otvorenje zakazano za 12. Megapoznati lanac beauty trgovina kupcima donose drukčije iskustvo koje uključuje ne samo fizičke trgovine, već i online ponudu i mobilnu aplikaciju, čime omogućuju snažan omnichannel pristup od samog početka. Fokus je na personaliziranom savjetovanju, visokoj razini usluge i edukaciji kupaca. Trgovina u Zagrebu, koja se opisuje kao "experience store", bit će mjesto gdje kupci neće samo kupovati, već će imati priliku učiti, isprobavati proizvode i sudjelovati u beauty eventima i lansiranjima novih brendova.

Na stranici i putem aplikacije već je moguća online kupnja, a navodi se nekoliko važnih informacija za online kupnju. Dostava je besplatna za narudžbe iznad 70 eura, dok za narudžbe ispod tog iznosa stoji 4,5 eura. Narudžbe se, kako piše, obično dostavljaju u roku od 3 do 5 radnih dana od datuma otpreme.

Kupci imaju i mogućnost odustajanja od narudžbe. Za svaku kupnju putem sephora.hr ili aplikacije rok za obavijest o odustajanju je do 14 radnih dana od datuma primitka narudžbe. Nakon toga slijedi još dodatnih 14 dana za jednostavan i besplatan povrat, a proizvode je moguće vratiti i u trgovinama.

Ponuda Sephore obuhvaća više od 500 brendova i vlastitu liniju Sephora Collection, koja uključuje parfeme, make-up, njegu kose i kože. Posluju na 35 tržišta s više od 3.200 maloprodajnih trgovina diljem svijeta, zapošljavajući 56.000 ljudi, a imaju 74 milijuna vjernih kupaca.

Najveći adut Sephore leži u ekskluzivnom asortimanu. S povratkom na hrvatsko tržište, najavljen je dolazak nekih od najpopularnijih svjetskih brendova koji su dosad bili dostupni samo putem online narudžbi ili kupovinom u inozemstvu. Na policama će se tako naći proizvodi o kojima se neprestano priča: Fenty Beauty by Rihanna, Rare Beauty by Selena Gomez, Huda Beauty, Charlotte Tilbury i Glow Recipe. Uz ove gigante, najavljen je i dolazak brenda Rhode, koji potpisuje Hailey Bieber, a neizostavan dio ponude činit će i kultni proizvodi iz vlastite linije Sephora Collection. Sephora je globalno poznata i po tome što pruža podršku manjim, perspektivnim brendovima, pomažući im da se probiju na tržište i postanu multimilijunski uspjesi, što znači da bi hrvatski kupci mogli biti među prvima koji će otkriti buduće beauty hitove.

Kako smo ranije pisali, mnogi se sjećaju prvog Sephorinog pokušaja osvajanja Hrvatske, koji je završio neslavno. Trgovine, otvorene 2007. godine u zagrebačkim centrima Avenue Mall i Arena Centar, zatvorene su 10. kolovoza 2012. Glavni razlog bio je jednostavan – neprofitabilnost. Podaci za 2011. godinu pokazali su kako je tvrtka ostvarila 13,5 milijuna kuna prihoda, ali je istovremeno poslovala s gubitkom većim od 4,1 milijuna kuna. Analitičari su tada zaključili da hrvatsko tržište jednostavno nije bilo dovoljno zrelo za beauty diva takvog kalibra. Kupovna moć bila je manja, a svijest o brendovima i proizvodima koji su tada bili dostupni, poput Urban Decaya ili Benefita, nije bila ni približno razvijena kao danas, u eri društvenih mreža i beauty influencera.