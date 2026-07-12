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MNOGIMA ĆE BITI KORISNO

Stiže jedna od najpraktičnijih WhatsAppovih novosti: Priprema poseban odjeljak unutar aplikacije sa specifičnom funkcijom

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
12.07.2026.
u 14:02

Uz ovu najzanimljiviju funkciju, WhatsApp uvodi i niz drugih novosti koje bi korisnicima trebale olakšati korištenje aplikacije

WhatsApp priprema novu funkciju koja će korisnike obavještavati kada se približava rođendan nekog od njihovih kontakata. U aplikaciji bi se trebala pojaviti posebna rubrika u kojoj će na jednom mjestu biti prikazani svi nadolazeći rođendani. Podsjetnici će se temeljiti na podacima koji su već spremljeni u adresaru korisnikova telefona, piše WABetaInfo. Kada dođe rođendan nekog kontakta, WhatsApp će prikazati obavijest. Ako datum rođenja nije spremljen u imeniku, podsjetnik se neće pojaviti. Budući da aplikacija koristi podatke iz korisnikova vlastitog adresara, WhatsApp za ovu funkciju ne planira uvoditi posebne postavke privatnosti. Korisnik sam odlučuje želi li spremiti nečiji datum rođenja. Ako ne želi primati podsjetnik za određeni kontakt, dovoljno je da njegov rođendan ne spremi u imenik.

Uz ovu funkciju, WhatsApp uvodi i niz drugih novosti. Na uređajima s operativnim sustavom Wear OS korisnici će moći izravno s pametnog sata označiti razgovore kao pročitane ili nepročitane, ali i prikvačiti ili utišati razgovore bez korištenja mobitela. Time bi WhatsAppova aplikacija za pametne satove trebala postati samostalnija. Na iPhoneima se mijenja i sučelje s informacijama o grupnim razgovorima. Nova verzija donosi tri odvojene kartice koje bi trebale olakšati navigaciju i omogućiti korisnicima da brže pronađu željene opcije bez dugog pomicanja po zaslonu. Uveden je i poseban odjeljak za dodatne postavke i funkcije povezane s privatnošću. WhatsApp je počeo uvoditi i obavijesti o prikvačenim porukama. Dosad su korisnici mogli vidjeti da je neka poruka prikvačena tek nakon otvaranja razgovora, a ubuduće će dobiti obavijest čim netko prikvači poruku u privatnom ili grupnom razgovoru. Iznimka su utišani razgovori i grupe, za koje se takve obavijesti neće slati.

Radi se i na mogućnosti prikvačivanja objava unutar WhatsApp kanala. Administratori će tako moći istaknuti važnu objavu na vrhu kanala kako bi je pratitelji lakše uočili, bez obzira na broj novijih objava. Prikvačena objava moći će ostati na vrhu najviše 30 dana, a administratori neće moći odabrati drukčije trajanje. Administratori kanala u beta-verzijama WhatsAppa za Android i iOS već mogu označiti objave kao plaćeno partnerstvo. Ta oznaka pokazuje pratiteljima da je sadržaj objavljen u komercijalne svrhe, a prikazivat će se jednako na Androidu, iOS-u, web-verziji i aplikaciji za računala. Ako administratori ne označe plaćeno partnerstvo, mogli bi se suočiti s novčanim kaznama ili drugim sankcijama, ovisno o pravilima koja se primjenjuju na takav sadržaj. Najzanimljivija među novim funkcijama ipak je upravo ona vezana uz rođendane jer bi korisnicima trebala omogućiti da na jednom mjestu vide tko uskoro slavi i dobiju podsjetnik na vrijeme, bez dodatnog upisivanja podataka unutar same aplikacije.

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Ključne riječi
obavijesti podsjetnik značajka rođendan whatsapp

Komentara 1

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LO
Lolita3
14:36 12.07.2026.

Najveća privatnost je kad uopće nemaš ni mobitel ni internet. Mobitel - internet - banke su teret i kavez .

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