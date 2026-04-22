Hrvat podijelio frustraciju s autoceste, a onda su ga svi napali: 'Nisi ti policajac'

Objava pod naslovom "Jedan mali rant na vožnju po autoputu" na hrvatskom Redditu postala je poprište jedne od onih vječnih rasprava. Korisnik "Crovaper" podijelio je svojih pet frustracija s autoceste, očito potaknut stanjem u prometu koje se, sudeći prema nedavnim vijestima o povećanom broju nesreća, čini sve napetijim. Na njegovoj listi našli su se vozači koji presporo započinju pretjecanje, oni koji se ne znaju uključiti na autocestu, ali i oni koji mu blicaju dok on sam pretječe kolonu kamiona.

Iako je autor teme iznio nekoliko općeprihvaćenih primjedbi, poput potrebe za ubrzavanjem prilikom pretjecanja i usporavanjem u tunelima, upravo je njegova prva točka - u kojoj spominje da vozi 150 km/h - izazvala pravu buru. Objava je u kratkom roku prikupila stotine komentara, a rasprava je otkrila duboki jaz u shvaćanju prometne kulture i pravila.

Najviše reakcija izazvala je tema korištenja lijeve, pretjecajne trake. Iako se autor žalio na sporije vozače, mnogi su mu odmah uzvratili: "I makni se iz lijeve jer lijeva traka je preticajna, a ne vozna, najvažnije si zaboravio", stoji u najpopularnijem komentaru, s čime se i sam autor složio. Međutim, rasprava je pokazala da teorija i praksa često nisu usklađene. Dio korisnika brani vožnju lijevom trakom lošim stanjem desne, navodeći zagrebačku obilaznicu kao primjer. "U desnoj se ne mogu vozit nikako. Tenkovske grabe", piše jedan, dok drugi dodaje da je to prihvatljivo "dok god propusti brže vozače".

Upravo se oko tog propuštanja lome koplja. S jedne strane su oni koji smatraju da se bržem vozilu treba maknuti bez obzira na sve. "Nisi ti policajac da određuješ koliko će tko brzo vozit i MORAŠ se u lijevoj maknut bržem od sebe", jasan je bio jedan komentator. S druge strane, mnogi su se obrušili na one koji voze znatno iznad ograničenja i očekuju da se pred njima raščisti put.

Autorova izjava da vozi 150 km/h postala je glavni argument protiv njega. "U prijevodu svi izvolite poštivat zakone da ih ja mogu komotno kršiti", sažeo je jedan korisnik. Drugi su bili direktniji: "Čim sam vidio JA VOZIM 150 nisam čitao dalje. Schumaheru zakon je 130 km/h. I ti bi solio nekima pamet? Kreten." Ova podjela savršeno je opisana u jednom od popularnijih komentara koji glasi: "Svi koji voze brže od mene su manijaci, svi koji voze sporije od mene su idioti".

Rasprava je razotkrila i opasan fenomen "prometnih policajaca" - vozača koji namjerno ostaju u lijevoj traci kako bi usporili one koje smatraju prebrzima. Takvo ponašanje, međutim, ne samo da je protivno propisima, već stvara i opasne situacije. Komentatori su se složili da je oduzimanje prednosti pri prestrojavanju jedan od najtežih prekršaja, neovisno o brzini vozila koje dolazi. "Ako ti je netko 'iznenada naletio' znači da nisi dobro procijenila i oduzela si mu prednost", poručeno je jednoj korisnici koja se žalila na "kamikaze sa 160 na sat".

Mnogi su priznali da na blicanje i nabijanje u stražnji kraj reagiraju prkosom. "Ako mi se nabijaš u gepek i blicaš ko sivonja, čekaš ćeš duže", napisao je jedan korisnik, dok je drugi podijelio osobno iskustvo "lova" na vozača koji mu je "izblicao život". Iako su takve reakcije mnogima razumljive, jedan je komentator podsjetio na zakonske okvire, navodeći da kazna od 260 eura prijeti i za neopravdanu vožnju lijevom trakom i za požurivanje drugih svjetlosnim signalima.