Više nitko neće moći vidjeti što pitate umjetnu inteligenciju: Meta uvodi veliku novost

Meta je predstavila novu značajku pod nazivom 'Incognito Chat with Meta AI' (prevedeno: Anonimni razgovor s Meta AI-je) , koja korisnicima omogućuje vođenje potpuno privatnih razgovora s umjetnom inteligencijom putem WhatsAppa i aplikacije Meta AI. Iz kompanije tvrde da sadržaj tih razgovora neće biti dostupan nikome, pa čak ni samoj Meti. Kako umjetna inteligencija postaje sve češći alat za traženje savjeta i informacija, korisnici joj sve češće povjeravaju osjetljive podatke, od zdravstvenih problema i financijskih pitanja do poslovnih i privatnih situacija. Upravo zbog toga Meta je razvila novi način komunikacije koji bi trebao pružiti višu razinu zaštite privatnosti.

Nova opcija temelji se na tehnologiji 'Private Processing', koju je Meta razvila za sigurnu obradu podataka. Kada korisnik pokrene Incognito Chat, otvara se privremeni razgovor koji je vidljiv isključivo njemu. Prema navodima kompanije, poruke se obrađuju u zaštićenom okruženju kojem ni Meta nema pristup, razgovori se ne pohranjuju, a poruke se automatski brišu nakon završetka sesije. Meta pritom ističe da se njihov pristup razlikuje od postojećih anonimnih načina rada drugih AI servisa. Dok pojedine platforme i dalje mogu imati pristup upitima ili odgovorima korisnika, Meta tvrdi da kod Incognito Chata sadržaj razgovora ne može pročitati nitko, uključujući i samu kompaniju.

U nastavku godine korisnicima će biti dostupna i nova značajka 'Side Chat', također zaštićena tehnologijom 'Private Processing'. Ona će omogućiti korištenje Meta AI unutar postojećih WhatsApp razgovora, pri čemu će umjetna inteligencija moći pružati pomoć na temelju konteksta razgovora, bez prekidanja glavne komunikacije i uz zadržavanje privatnosti. Nova funkcija postupno će se uvoditi tijekom sljedećih mjeseci za korisnike WhatsAppa i aplikacije Meta AI, pa neće odmah biti dostupna na svim uređajima i tržištima.