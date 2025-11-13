Telefon vam se puni cijelu vječnost? Ovo su najčešći krivci i rješenja koja odmah djeluju

Jedan od najčešćih, a često i zanemarenih krivaca za sporo punjenje je upravo oprema koju koristite. Kabel za punjenje najslabija je karika i prvi sumnjivac – s vremenom se haba, a čak i sitna, nevidljiva oštećenja unutar žica ili savijeni konektori mogu drastično smanjiti protok struje. Slično vrijedi i za adapter. Ako ne koristite originalni punjač ili zamjenski model koji ne odgovara specifikacijama vašeg uređaja, vaš telefon neće dobivati optimalnu snagu. Korištenje adaptera niže voltaže na telefonu koji podržava brzo punjenje rezultirat će eksponencijalno duljim vremenom punjenja.

Drugi čest uzrok problema leži u samom priključku za punjenje na telefonu. S vremenom se u njemu nakupljaju prašina, vlakna iz džepova i druga prljavština koja stvara fizičku barijeru između kabela i kontakata unutar uređaja. Ta blokada ometa pravilan prijenos energije, što dovodi do sporijeg ili isprekidanog punjenja. Problem je često lako rješiv – pažljivim čišćenjem priključka pomoću komprimiranog zraka ili suhe, mekane četkice može se ukloniti nakupljena prljavština i ponovno uspostaviti čvrsta veza.

Navike korištenja također igraju ključnu ulogu. Korištenje telefona dok se puni, pogotovo za zahtjevne zadatke poput igranja igara, gledanja videa ili videopoziva, stvara energetski sukob. Uređaj istovremeno troši i pokušava pohraniti energiju, što može usporiti proces punjenja i do 50 posto. Uz to, brojne aplikacije koje rade u pozadini neprestano troše resurse i prazne bateriju čak i kada ih aktivno ne koristite. Što više aplikacija radi, to se punjač više "bori" da nadoknadi potrošnju, produljujući vrijeme potrebno za postizanje 100 posto.

Ne treba zanemariti ni vanjske faktore, poput izvora napajanja i temperature okoline. Punjenje telefona putem USB priključka na računalu uvijek je značajno sporije jer ti priključci isporučuju znatno manje snage od zidne utičnice. Ekstremne temperature također utječu na brzinu – previsoka toplina usporava punjenje kako bi se zaštitila baterija, dok se na preniskim temperaturama kemijski procesi u bateriji usporavaju iz sigurnosnih razloga. Zato je punjenje u vrućem automobilu ili na direktnom suncu loša ideja.

Ako želite što brže napuniti svoj uređaj, postoji nekoliko trikova koji trenutno pomažu. Najjednostavniji je aktiviranje zrakoplovnog načina rada (Airplane Mode). Isključivanjem mobilnih podataka, Wi-Fi i Bluetooth veze, drastično smanjujete potrošnju energije, što može ubrzati punjenje i do 25 posto. Naravno, ključno je ostaviti telefon na miru dok se puni i zatvoriti sve pozadinske aplikacije. Uvijek koristite zidnu utičnicu umjesto računala i, ako se uređaj zagrijava, uklonite zaštitnu masku kako biste omogućili bolje hlađenje.

Ako ni nakon ovih koraka nema poboljšanja, problem bi mogao biti dublje prirode. Litij-ionske baterije s vremenom degradiraju i gube kapacitet, što se očituje i kroz sporije punjenje. Većina telefona u postavkama prikazuje "zdravlje baterije", a ako je njezin maksimalni kapacitet pao ispod 80 posto, vrijeme je za zamjenu. Ponekad problem može biti i softverske prirode, uzrokovan greškom u sustavu ili postavkama optimizacije baterije. U tom slučaju, ažuriranje softvera ili, kao posljednja opcija, vraćanje na tvorničke postavke može riješiti problem.