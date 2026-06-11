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NEMOJTE RISKIRATI

Ovaj lijek ne bi trebali miješati s ibuprofenom: Povećava rizik od srčanog udara, evo tko mora posebno paziti

Lijekovi
FREEPIK
VL
Autor
Večernji.hr
11.06.2026.
u 19:00

Dugotrajna ili česta upotreba ovih lijekova može negativno utjecati na zdravlje, uključujući oštećenje jetre i bubrega, probleme s probavnim sustavom te kronične glavobolje izazvane prekomjernom uporabom

Pacijenti koji uzimaju acetilsalicilatnu kiselinu, poznatu kao ASS, trebaju biti oprezni pri kombiniranju ovog lijeka s ibuprofenom. Stručnjaci upozoravaju da nepravilno uzimanje može smanjiti zaštitni učinak ASS-a i povećati rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih problema, uključujući srčani i moždani udar. Mnogi ljudi dugotrajno uzimaju ASS u malim dozama, najčešće od 100 miligrama, kako bi spriječili stvaranje krvnih ugrušaka, no kada se zbog akutne boli pojavi potreba za dodatnim uzimanjem ibuprofena, važno je poštovati preporučene vremenske razmake, piše Fenix.

Njemačka savezna ljekarnička komora ističe da uzimanje oba lijeka u pogrešnom redoslijedu može oslabiti učinak ASS-a, pa se preporučuje da se ASS uzme najmanje pola sata prije ibuprofena, a ako je ibuprofen već uzet, pričekati najmanje osam sati prije ponovnog uzimanja ASS-a.

Posebnu pažnju trebaju obratiti pacijenti koji koriste pripravke ASS-a s odgođenim otpuštanjem djelatne tvari, jer navedeni vremenski razmaci možda neće biti dovoljni. Zbog toga je savjet liječnika ili ljekarnika ključan prije kombiniranja lijekova. Osim toga, lijekovi protiv bolova općenito djeluju brže kada se uzimaju na prazan želudac, no osobe s osjetljivim želucem trebale bi pojesti manji obrok kako bi smanjile rizik od tegoba, a lijekove je uvijek preporučljivo uzimati s dovoljno vode radi pravilnog otapanja i apsorpcije. Stručnjaci podsjećaju da dostupnost lijekova bez recepta ne znači da su potpuno bezopasni. To se osim ASS-a i ibuprofena odnosi i na diklofenak, naproksen ili paracetamol.

Dugotrajna ili česta upotreba ovih lijekova može negativno utjecati na zdravlje, uključujući oštećenje jetre i bubrega, probleme s probavnim sustavom te kronične glavobolje izazvane prekomjernom uporabom. Stoga se savjetuje odgovorno samoliječenje: lijekove protiv bolova ne bi trebalo uzimati češće od deset puta mjesečno niti dulje od tri uzastopna dana bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Pravilna uporaba lijekova i poštivanje uputa ključni su za očuvanje zdravlja i sprečavanje neželjenih posljedica.
Ključne riječi
ibuprofen Lijekovi Barkod

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