Nekome bonovi, a nekome pozamašna svota: Provjerili smo situaciju s božićnicama, evo tko će najviše profitirati

Točno 639 eura neto – nova je zakonska božićnica koju će na račune dobiti svi radnici u Sloveniji, bez poreza i doprinosa, objavio je 24ur.com, dok se u Hrvatskoj o tim ‘neobaveznim’ nagradama u velikom broju tvrtki još razmišlja, u prosjeku su i upola manje od slovenskih, a nije isključen ni dio u mesu, kavi, higijenskim potrepštinama... – ili preciznije – u bonovima.



Slovenski parlament potvrdio je, naime, vladin prijedlog o obveznoj božićnici u iznosu polovine minimalne slovenske plaće. Bit će isplaćena do 18. prosinca, a odnosi se na sve tvrtke – u javnom i privatnom sektoru. Samo bi poslodavci koji imaju problema s likvidnošću božićni bonus mogli isplatiti s odgodom, najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine, a ako su u teškoćama mogu dati 160 eura, ali samo ove godine i uz uvjet da ne isplaćuju dividende i bonuse upravi, piše 24ur. Oporba ovakvu vladinu odluku zove kršenjem ustavnog načela slobodne gospodarske inicijative i ‘predizbornom slastičarnicom’, no stav sindikata je jasan – tko ne plaća pošteno, gubi radnike. A kolike će božićnice biti kod nas? Iako su, primjerice, prosječne plaće Zagrepčana i Ljubljančana gotovo izjednačene, božićnice nikako ne prate novi slovenski ‘prosjek’ – i doista su rijetke kompanije koje će ga u nas i nadmašiti.