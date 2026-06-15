Osjetili ste neki od ovih mirisa u vašem autu? Pod hitno zaustavite vožnju, alarm su za ozbiljne probleme

Vožnja automobilom trebala bi biti mirna i rutinska, ali ponekad se prvi znak problema ne pojavi na instrument ploči nego u zraku u kabini. Neobični mirisi u automobilu često se ignoriraju ili pripisuju starijem vozilu, no stručnjaci upozoravaju da neki od njih mogu biti rani znak ozbiljnog kvara koji može ugroziti sigurnost. Kako piše Aarp, stariji vozači češće voze starije automobile, a takva vozila s vremenom prirodno “upijaju” razne mirise – od prolivenog mlijeka i hrane do kućnih ljubimaca ili svakodnevne prljavštine. No Jake Horvat, direktor u GM Parts Direct, ističe da nisu svi mirisi bezazleni: “Neki mirisi mogu biti rani znak potencijalno opasnog kvara na vozilu.”

Jedan od najpoznatijih takvih mirisa je onaj koji podsjeća na pokvarena jaja. Takav sumporni miris najčešće upućuje na problem s katalizatorom, dijelom ispušnog sustava koji služi za smanjenje štetnih emisija. Ako taj sustav ne radi ispravno, štetni plinovi mogu dospjeti u okoliš, ali i stvoriti dodatne rizike za vozača i putnike. Duane “Doc” Watson, tehnički trener u Bosch Mobility Aftermarketu, objašnjava da se sličan miris može pojaviti i kada motor troši previše goriva. Ako je miris izražen i ponavlja se, stručnjaci savjetuju odlazak na dijagnostiku u roku od nekoliko dana kako bi se spriječila veća šteta.

Miris spaljene gume također je signal za oprez. On može upućivati na prenizak tlak u gumama, što značajno povećava rizik od pucanja gume tijekom vožnje. Stručnjaci savjetuju da se u tom slučaju što prije zaustavite, provjerite tlak na najbližoj benzinskoj postaji i po potrebi dopumpate gume prema vrijednostima iz priručnika vozila. Ako tlak nije problem, uzrok može biti ozbiljniji, poput kvara kočnica ili proklizavanja remena, što zahtijeva hitan pregled kod mehaničara.

Sličnu ozbiljnost nosi i miris paljenog ulja. Motorno ulje ima ključnu ulogu u podmazivanju i hlađenju motora, a njegov gubitak ili izgaranje može dovesti do pregrijavanja i, u najgorem slučaju, požara. Ako se uz miris upali i lampica tlaka ulja na instrument ploči, potrebno je odmah provjeriti razinu ulja i moguće curenje, a zatim što prije posjetiti servis.

Neobično sladak miris, koji podsjeća na javorov sirup, može ukazivati na curenje rashladne tekućine. Budući da rashladna tekućina regulira temperaturu motora, njezin manjak može dovesti do pregrijavanja i ozbiljnog oštećenja motora. Provjeru razine treba obaviti tek kada se motor potpuno ohladi, jer otvaranje sustava pod tlakom može uzrokovati teške opekline.

Miris spaljene plastike jedan je od najopasnijih znakova. Najčešće ukazuje na pregrijavanje električnih komponenti ili kvar u instalacijama, što može dovesti do požara. U tom slučaju stručnjaci savjetuju odmah zaustaviti vozilo, ugasiti motor i ne pokušavati ponovno pokretanje. Vozilo bi trebalo odvesti vučnom službom. Ako se u automobilu osjeti ustajali, pljesnivi miris, uzrok je često vlaga u sustavu klimatizacije. Iako to ne mora nužno oštetiti vozilo, može utjecati na kvalitetu zraka u kabini i zdravlje putnika, pa se preporučuje čišćenje i dezinfekcija sustava.

Metalni miris, iako rjeđi, može upućivati na ozbiljne probleme poput pregrijavanja kočnica, niske razine ulja ili trošenja metalnih dijelova u motoru. Stručnjaci upozoravaju da se u takvim situacijama vozilo treba odmah sigurno zaustaviti, a u većini slučajeva preporučuje se i vuča do servisa kako bi se spriječila veća i skuplja oštećenja. Stručnjaci zaključuju da ignoriranje neobičnih mirisa u automobilu može dovesti do ozbiljnih kvarova i sigurnosnih rizika, a pravovremena reakcija često znači razliku između jednostavnog popravka i skupog kvara ili opasne situacije na cesti.