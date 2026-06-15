Mnogi instinktivno posegnu za njima u trgovini, ali skrivaju more soli, šećera i aditiva u svakom zalogaju

Instant juhe mnogima su prvi izbor kada je potreban brz, topao obrok bez puno pripreme. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se iza te jednostavnosti često kriju prehrambene zamke na koje vrijedi obratiti pozornost. Iako se pojedini proizvodi reklamiraju kao “zdravi” ili “bez pojačivača okusa”, nutricionisti ističu da instant juhe ne treba poistovjećivati sa svježim obrocima. One pripadaju kategoriji gotove hrane koja je tehnološki obrađena kako bi imala dug rok trajanja i brzu pripremu, no pritom često gubi dio nutritivne vrijednosti.

Jedan od glavnih problema je visok udio soli. Instant juhe mogu sadržavati znatne količine natrija, a sol se na deklaracijama ne pojavljuje uvijek pod istim nazivom može biti navedena kao natrijev klorid ili kalijev klorid. Zato je ključno pažljivo provjeriti tablicu nutritivnih vrijednosti, posebno količinu soli po porciji.

Drugi česti problem je skriveni šećer. Iako se “šećer” rijetko eksplicitno navodi na popisu sastojaka, često je prisutan pod nazivima poput glukoznog sirupa, dekstroze ili laktoze. Zbog toga mnogi potrošači nesvjesno unesu više šećera nego što očekuju, čak i u slanim jelima poput juhe.

Osim soli i šećera, pitanje su i aditivi. Posebnu pozornost treba obratiti na pojačivače okusa, uključujući mononatrijev glutamat (E620–E625) te sastojke koji ga mogu “skrivati”, poput ekstrakta kvasca, sojinog proteina ili sojinog umaka. Iako su dopušteni u prehrambenoj industriji, mnogi potrošači ih nastoje izbjegavati.

Unatoč tome, stručnjaci ne tvrde da su instant juhe nužno nezdrave, već da ih treba konzumirati umjereno i svjesno. Povremena konzumacija nije problem, ali ne bi trebale biti temelj svakodnevne prehrane. Kako bi se smanjio njihov potencijalni negativan učinak, savjetuje se odabir proizvoda s kraćim i jasnijim popisom sastojaka te nižim udjelom soli i šećera. Prednost se može dati i organskim varijantama, gdje je to moguće.

Jednostavan način da se instant juha učini nutritivno bogatijom jest dodavanje svježeg ili smrznutog povrća, koje povećava udio vitamina i vlakana. Također, preporučuje se da se uz ovakav obrok tijekom dana konzumira hrana bogatija proteinima, kako bi se osigurala bolja ravnoteža prehrane i dulji osjećaj sitosti.