Srbi diskutiraju o tome gdje se najjeftinije ljetuje: Spomenuli i Hrvatsku, evo kako su je rangirali

Pitanje "Koliko vas košta ljetovanje ove godine?" na popularnoj društvenoj mreži Reddit potaknulo je stotine građana Srbije da podijele svoje planove i budžete za odmor. Korisnik koji je započeo raspravu naveo je svoj primjer: 16 dana na Siciliji krajem lipnja koštat će ga oko 55 eura po osobi dnevno samo za letove i smještaj. Odgovori koji su uslijedili otkrili su ogroman raspon u cijenama i destinacijama, od iznimno povoljnih "uradi sam" aranžmana do luksuznih paketa koji dosežu cijene manjih automobila.

Čini se da je Italija, a posebno Sicilija, pravi hit ove sezone među onima koji traže povoljnije opcije. Jedan se korisnik pohvalio kako je putovanje na Siciliju za dvoje na deset dana (let i smještaj) uspio organizirati za 740 eura, što ispada svega 37 eura po osobi na dan. Mnogi su istaknuli važnost ranog planiranja i korištenja niskobudžetnih avioprijevoznika. Slično je i s Turskom. "Kušadasi avionom, 11 noćenja za 450 eura u kolovozu u svojoj režiji", napisao je jedan korisnik, objašnjavajući da je ključ u praćenju akcija Air Srbije u veljači i rezerviranju hotela preko internetskih platformi, što ispada znatno jeftinije od agencijskih ponuda.

Ovi primjeri pokazuju da se uz trud i fleksibilnost još uvijek može ljetovati povoljno, unatoč općem porastu cijena. Prema dostupnim podacima, ljetovanje u 2026. godini je u prosjeku skuplje za 12 do 18 posto u odnosu na lani, a najveći skok bilježe upravo avioaranžmani zbog rasta cijena goriva.

Grčka ostaje omiljena destinacija, a cijene variraju. Dok neki pronalaze aranžmane za dvoje na Kasandri za 450 eura (13 noćenja s prijevozom), drugi za odmor na Sitoniji za dvočlanu obitelj s dvoje djece izdvajaju i 5500 eura za 14 dana. Egipat je također popularan, a cijene za all-inclusive aranžmane za dvoje se kreću oko 2500 do 2800 eura za deset noćenja.

Ipak, najviše pažnje privukle su ekstremne cijene. Jedan je korisnik naveo da sedam dana u Dubrovniku plaća 6400 eura, na što mu je drugi odgovorio: "Za ovu cijenu biste mogli otići na Karibe i vratiti se." Pojavio se i komentar o ljetovanju u Paraliji za 14.000 eura, što je izazvalo podsmijeh i šale, a jedan je korisnik duhovito primijetio: "Za 14 tisuća u Paraliji Sakis ti pjeva svaku večer." S druge strane, ima i onih koji će ljetovati besplatno zahvaljujući obitelji s kućom na moru, ali i onih koji su otvoreno priznali: "Ne idem nigdje tako da ništa ne trošim. Nema se."