Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
Velika senzacija na SP-u! Moćni Španjolci kiksali protiv autsajdera
UŽIVO Salah i Egipat nadaju se dobrom rezultatu protiv moćne Belgije
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJETOVANJE 2026.

Srbi diskutiraju o tome gdje se najjeftinije ljetuje: Spomenuli i Hrvatsku, evo kako su je rangirali

Zadar: Velik broj kupača na zadarskim plažama
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 21:00

Čini se da je Italija, a posebno Sicilija, pravi hit ove sezone među onima koji traže povoljnije opcije. Jedan se korisnik pohvalio kako je putovanje na Siciliju za dvoje na deset dana (let i smještaj) uspio organizirati za 740 eura, što ispada svega 37 eura po osobi na dan

Pitanje "Koliko vas košta ljetovanje ove godine?" na popularnoj društvenoj mreži Reddit potaknulo je stotine građana Srbije da podijele svoje planove i budžete za odmor. Korisnik koji je započeo raspravu naveo je svoj primjer: 16 dana na Siciliji krajem lipnja koštat će ga oko 55 eura po osobi dnevno samo za letove i smještaj. Odgovori koji su uslijedili otkrili su ogroman raspon u cijenama i destinacijama, od iznimno povoljnih "uradi sam" aranžmana do luksuznih paketa koji dosežu cijene manjih automobila.

Koliko vas košta letovanje ove godine?
by u/SlobaSloba in AskSerbia

Čini se da je Italija, a posebno Sicilija, pravi hit ove sezone među onima koji traže povoljnije opcije. Jedan se korisnik pohvalio kako je putovanje na Siciliju za dvoje na deset dana (let i smještaj) uspio organizirati za 740 eura, što ispada svega 37 eura po osobi na dan. Mnogi su istaknuli važnost ranog planiranja i korištenja niskobudžetnih avioprijevoznika. Slično je i s Turskom. "Kušadasi avionom, 11 noćenja za 450 eura u kolovozu u svojoj režiji", napisao je jedan korisnik, objašnjavajući da je ključ u praćenju akcija Air Srbije u veljači i rezerviranju hotela preko internetskih platformi, što ispada znatno jeftinije od agencijskih ponuda.

Ovi primjeri pokazuju da se uz trud i fleksibilnost još uvijek može ljetovati povoljno, unatoč općem porastu cijena. Prema dostupnim podacima, ljetovanje u 2026. godini je u prosjeku skuplje za 12 do 18 posto u odnosu na lani, a najveći skok bilježe upravo avioaranžmani zbog rasta cijena goriva.

Grčka ostaje omiljena destinacija, a cijene variraju. Dok neki pronalaze aranžmane za dvoje na Kasandri za 450 eura (13 noćenja s prijevozom), drugi za odmor na Sitoniji za dvočlanu obitelj s dvoje djece izdvajaju i 5500 eura za 14 dana. Egipat je također popularan, a cijene za all-inclusive aranžmane za dvoje se kreću oko 2500 do 2800 eura za deset noćenja.

Ipak, najviše pažnje privukle su ekstremne cijene. Jedan je korisnik naveo da sedam dana u Dubrovniku plaća 6400 eura, na što mu je drugi odgovorio: "Za ovu cijenu biste mogli otići na Karibe i vratiti se." Pojavio se i komentar o ljetovanju u Paraliji za 14.000 eura, što je izazvalo podsmijeh i šale, a jedan je korisnik duhovito primijetio: "Za 14 tisuća u Paraliji Sakis ti pjeva svaku večer." S druge strane, ima i onih koji će ljetovati besplatno zahvaljujući obitelji s kućom na moru, ali i onih koji su otvoreno priznali: "Ne idem nigdje tako da ništa ne trošim. Nema se."

VIDEO: Išao sam do stadiona do kojeg je najskuplje doći na Svjetskom prvenstvu
Ključne riječi
ljetovanje reddit Srbija Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Pajdo
21:06 15.06.2026.

Nemojte u Hrvatsku punu partizana sredili Hrvate tako će i strance srbe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!