Sve što je do sada 'procurilo': Ovo su sve glasine o značajkama nove iPhone 17 serije

Ova bi godina mogla donijeti jednu od najvećih promjena u dizajnu iPhonea od iPhonea X iz 2017. godine, s glasinama da Apple planira potpuno novi iPhone 17 "Air" koji ima tanji dizajn, novu veličinu zaslona, drugačiji izgled kamere i još mnogo toga. Očekuju se ukupno četiri modela 2025. godine: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i novi iPhone 17 "Air". Neće biti iPhonea 17 Plus jer Apple ukida liniju "Plus" zbog nedovoljne popularnosti među kupcima. Tanji iPhone 17 Air neće biti izravna zamjena za iPhone 17 Plus, već će se pojaviti kao nova opcija u liniji. Glasine sugeriraju da će iPhone 17 Air imati zaslon od oko 6,6 inča i kućište debljine 6 mm ili manje. Budući da će iPhone 17 Pro i Pro Max imati zaslone veličine 6,3 inča i 6,9 inča, poput trenutnih modela 16 Pro, iPhone 17 Air bit će u sredini između ova dva uređaja po veličini. Očekuje se da će Apple povećati ukupnu veličinu standardnog iPhonea 17 na 6,3 inča kako bi odgovarala veličini iPhonea 17 Pro. Neke rane glasine sugerirale su da bi tanji iPhone 17 Air mogao biti vrhunski uređaj skuplji od iPhonea 17 Pro Max, ali zapravo će biti uređaj srednje klase, jeftiniji od iPhonea 17 Pro i Pro Max, ali skuplji od iPhonea 17, navodi MacRumors.

Sva četiri iPhonea koja će biti lansirana 2025. godine dobit će tehnologiju ProMotion zaslona s maksimalnom stopom osvježavanja od 120 Hz za glatko skrolanje i reprodukciju videa, što znači da ProMotion više neće biti značajka ograničena na Pro modele iPhonea. Ova promjena bit će omogućena LTPO OLED zaslonima koje Apple navodno planira koristiti za sve modele iPhonea 17. Tehnologija uvijek uključenog zaslona (Always-On) također je omogućena LTPO tehnologijom, ali još nije jasno hoće li uvijek uključeni zaslon biti dostupan za sve modele ili će ostati ekskluzivan za Pro modele iPhonea.

Za Pro modele, Apple bi mogao zamijeniti titanij aluminijem, a dio staklenog okvira mogao bi prijeći na aluminij za bolju izdržljivost. Kruže glasine koje ukazuju da će modeli iPhone 17 Pro imati vanjštinu napola od stakla, napola od aluminija, pri čemu stakleni dio i dalje omogućava MagSafe punjenje. Ova nadogradnja mogla bi doći uz promjenu dizajna kamere, pri čemu Apple možda odabere vodoravnu izbočinu kamere u obliku tablete umjesto tradicionalne kvadratne izbočine. Također, iPhone 17 Air mogao bi imati vodoravnu izbočinu kamere pa je vjerojatno da će ova promjena dizajna biti prisutna na više iPhonea u liniji.

Što se tiče nadogradnji kamere, Apple navodno radi na poboljšanoj prednjoj kameri od 24 megapiksela sa šesteroelementnim objektivom, a iPhone 17 Pro Max mogao bi uključivati nadograđenu telefoto kameru od 48 megapiksela, što bi bilo poboljšanje u odnosu na trenutni senzor od 12 megapiksela. Očekuje se da će iPhone 17 imati iste širokokutne i ultraširokokutne kamere, dok se očekuje da će iPhone 17 Air dobiti stražnju kameru s jednim objektivom od 48 megapiksela. Najmanje jedan model iPhonea 17 sljedeće godine dobit će Appleov vlastiti Wi-Fi 7 čip umjesto čipa proizvedenog od strane Broadcoma, a vjerojatno će to biti iPhone 17 Air. Apple također planira koristiti vlastiti modemski čip u uređaju, testirajući ga umjesto Qualcommova čipa. Standardni iPhone 17 i modeli iPhone 17 Pro vjerojatno će nastaviti koristiti Qualcommove čipove.

iPhone 17

Standardni iPhone 17 izgledat će vrlo slično trenutnom iPhoneu 16. Do sada nije poznato puno specifičnosti za iPhone 17, a to će biti iPhone koji će dobiti najmanje novih značajki u pogledu dizajna. Očekuje se, primjerice, veća veličina zaslona. Naime, glasine sugeriraju da će zaslon iPhonea 17 biti 6,3 inča. Veličine zaslona u cijeloj liniji bit će 6,3 inča za iPhone 17 i 17 Pro, 6,6 inča za iPhone 17 Air i 6,9 inča za iPhone 17 Pro Max. Za iPhone 17 Air i modele iPhone 17 Pro govori se da će imati novu pravokutnu traku kamere s zaobljenim kutovima koja se proteže preko stražnje strane iPhonea. Standardni model iPhone 17 neće imati istu promjenu dizajna i nastavit će izgledati poput iPhonea 16. Apple navodno testira nove zelene i ljubičaste nijanse za nadolazeće modele iPhonea 17. Modeli iPhonea 17 mogli bi biti dostupni u crnoj, bijeloj, sivoj, svijetloplavoj, zelenoj i ljubičastoj boji.

iPhone 17 "Air"

Višestruke glasine sugeriraju da Apple radi na potpuno novoj verziji iPhonea za 2025., s uređajem koji se očekuje da će imati "značajno tanji" dizajn od trenutnih modela iPhonea. No, o neće biti izravna zamjena za "Plus" iPhone koji je Apple izdavao posljednjih nekoliko godina. Ne zna se kako će Apple zapravo nazvati novi iPhone, no govori se da će biti "iPhone 17 Slim" ili "iPhone 17 Air". Pritom, iPhone 17 Air čini se najlogičnijim jer Apple već ima MacBook Air i iPad Air te koristi to ime za razlikovanje tih uređaja od vrhunskih Pro modela.

Glasine nisu sasvim suglasne oko veličine - kruže informacije za sve od 5 mm debljine do nešto preko 6 mm. Mark Gurman iz Bloomberga vjeruje da će iPhone 17 Air biti oko dva milimetra tanji od trenutnog iPhonea 16 Pro. Naime, iPhone 16 Pro je debljine 8,25 mm, pa bi iPhone 17 koji je 2 mm tanji bio oko 6,25 mm. Analitičar Applea Ming-Chi Kuo vjeruje da će iPhone 17 Air biti debljine 5,5 mm na svom najtanjem mjestu, a njegov izbor riječi sugerira da bi imao deblju izbočinu stražnje kamere koja prelazi veličinu kućišta od 5,5 mm. Analitičar Jeff Pu također je sugerirao da će nadolazeći iPhone biti oko 6 mm debeo, ali The Information kaže da će biti između 5 mm i 6 mm debljine. Što se tiče ukupne veličine zaslona, očekuje se da će iPhone 17 Air biti negdje između iPhonea 17 Pro i 17 Pro Max po veličini. Glasine sugeriraju da će iPhone 17 Air težiti oko 145 grama. To bi ga učinilo sličnim po težini iPhoneu SE 2 ili iPhoneu 13 mini, koji imaju 148 grama, odnosno 141 gram. The Information tvrdi da će stražnja kamera uređaja biti premještena s gornje lijeve strane iPhonea na središte uređaja. Postavka kamere opisana je kao "velika, centrirana izbočina kamere" na stražnjoj strani uređaja. Boje bi mogle uključivati crnu, srebrnu, zlatnu i svijetloplavu. Uređaj će navodno uključivati MagSafe punjenje, gumb za kontrolu kamere i akcijski gumb, prenosi MacRumors.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

Kod iPhonea 17 Pro i iPhonea 17 Pro Max očekuju se značajne promjene dizajna. Apple navodno planira ukloniti titanijski okvir, vraćajući se na aluminij. Apple nije koristio aluminij za vrhunske iPhonee otkad je iPhone X od nehrđajućeg čelika predstavljen 2017. godine. Uz aluminijski okvir, za modele iPhone 17 Pro govori se da će uključivati stražnju stranu napola od aluminija, napola od stakla, umjesto potpuno staklene stražnje strane. Gornja polovica stražnje strane mogla bi biti izrađena od aluminija, dok će donja polovica i dalje biti od stakla kako bi podržala funkcionalnost bežičnog punjenja. Djelomično aluminijska stražnja strana potencijalno bi učinila modele iPhone 17 Pro otpornijima na padove.

Apple planira veću "pravokutnu" vodoravnu izbočinu kamere izrađenu od aluminija umjesto stakla. Trenutne izbočine kamere su kvadratne pa bi pravokutna izbočina kamere bila značajna promjena dizajna. Iako se dizajn stražnje kamere mijenja, očekuje se da će objektivi i dalje biti raspoređeni u obliku trokuta. Apple možda premješta logo na stražnjoj strani modela iPhone 17 Pro, vjerojatno zbog redizajniranog modula kamere. Glasine sugeriraju da će Apple premjestiti logo niže na uređaju, a mogao bi biti smješten unutar prekida u MagSafe prstenu. Kako bi prilagodio premješteni logo, Apple također može prilagoditi raspored MagSafe magneta u usporedbi s postojećim modelima iPhonea.

Procurjele komponente iPhonea 17 Pro sugeriraju da bi modeli iPhone 17 Pro mogli biti dostupni u bakrenasto-narančastoj boji, zajedno s crnom, sivom, srebrnom i tamnoplavom. Instant Digital je rekao da postoji "posebna" boja koja je "povezana s Liquid Glass dizajnom iOS 26". Vjeruje se da boja koju prethodne glasine nazivaju bijelom zapravo izgleda drugačije ovisno o svjetlu.

Nove značajke

Modeli iPhone 17 Pro navodno će koristiti tehnologiju hlađenja parnom komorom za poboljšanu toplinsku izvedbu. Tehnologija parne komore raspršuje toplinu na većoj površini kako bi spriječila toplinsko gušenje i održala stabilnu izvedbu, a mogla bi biti korisna za Appleov snažni A19 čip. Očekuje se da će iPhone 17 i iPhone 17 Air koristiti isti OLED panel kao trenutni modeli iPhone 16 Pro. Modeli iPhone 17 Pro trebali su biti ažurirani s premazom zaslona otpornim na ogrebotine i antirefleksnim svojstvima, ali čini se da to ipak neće biti slučaj ove godine.

Stopa osvježavanja od 120 Hz "ProMotion" godinama je bila ograničena na Pro verzije iPhonea, ali 2025. očekuje se da će se proširiti na cijelu liniju iPhonea. Višestruke glasine sugeriraju da će modeli iPhone 17 i iPhone 17 Air uključivati podršku za ProMotion uz modele iPhone 17 Pro. ProMotion stope osvježavanja potencijalno bi omogućile funkcionalnost uvijek uključenog zaslona, ali nije jasno planira li Apple proširiti uvijek uključeni zaslon na cijelu liniju. Očekuje se da će iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air uključivati 12 GB RAM-a, što je poboljšanje u odnosu na 8 GB RAM-a u trenutnim vrhunskim modelima iPhonea 16. Glasine sugeriraju da će standardni iPhone 17 imati samo 8 GB RAM-a. Očekuje se da će iPhone 17 Air biti jedan od prvih iPhonea koji će dobiti Appleov vlastiti 5G modem, dok će Apple nastaviti koristiti Qualcommove modeme za ostale modele iPhonea 17.

Apple će sljedeće godine ukloniti fizičku ladicu za SIM karticu na iPhoneima u više zemalja, iako još nije jasno o kojim zemljama se radi. Apple je ukinuo ladicu za SIM karticu u Sjedinjenim Američkim Državama s modelima iPhonea 14, ali fizička SIM kartica dosad je bila prisutna na iPhoneima prodanim izvan Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da iPhone 17 Air u potpunosti neće imati ladicu za SIM karticu zbog svoje debljine. Sva četiri modela iPhonea 17 koji dolaze 2025. godine imat će Appleov prvi vlastiti Wi-Fi čip s podrškom za Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 već se koristi u modelima iPhonea 16, ali Appleov dizajn čipa mogao bi donijeti dodatnu učinkovitost i poboljšanja. Apple cilja na stvaranje bežičnog sustava gdje su komponente čvrsto integrirane i energetski učinkovitije, što će omogućiti tvrtki da smanji potrošnju baterije za mobilne mreže, Wi-Fi i Bluetooth tehnologije, piše MacRumors.

Svi modeli iPhonea koji dolaze 2025. godine navodno će imati nadograđenu prednju kameru od 24 megapiksela, što je poboljšanje u odnosu na prednju kameru od 12 megapiksela u modelima iPhonea 16. Kamera će značajno poboljšati kvalitetu slike i omogućiti više izrezivanja bez gubitka kvalitete. Očekuje se da će iPhone 17 Pro Max imati širokokutnu kameru od 48 megapiksela, ultraširokokutnu kameru od 48 megapiksela i tetraprizma telefoto kameru od 48 megapiksela, što će ga učiniti prvim iPhoneom s tri kamere od 48 megapiksela, a očekuje se i da će prvi put podržavati snimanje videa u 8K. Nadalje, iPhone 17 Air imat će stražnju kameru s jednim objektivom od 48 megapiksela, dok će standardni iPhone 17 imati sustav s dvije kamere s širokokutnom i ultraširokokutnom kamerom. Modeli iPhone 17 Pro mogli bi imati mehaničku blende koja će korisnicima omogućiti podešavanje veličine otvora kamere, mijenjajući količinu svjetla koja dopire do objektiva. Trenutni modeli iPhonea imaju fiksne otvore blende. Modeli iPhone 17 Pro također bi mogli podržavati snimanje dvostrukog videa, značajku koja bi korisnicima omogućila istovremeno snimanje videa prednjom i stražnjom kamerom. Neke aplikacije već podržavaju ovu funkcionalnost, što je korisno za kreatore sadržaja, ali ugrađena kamera to ne podržava. Modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max nastavit će uključivati telefoto optički zum od 5x, a to će i dalje biti značajka ekskluzivna za Pro modele. Standardni iPhone 17 i iPhone 17 Air neće imati opciju zuma od 5x i neće imati telefoto objektive.

Cijena i datum lansiranja

Model iPhone 17 Air mogao bi imati cijenu od 899 USD, što je trenutna cijena za iPhone 16 Plus. Po cijeni od 899 USD, iPhone 17 Air bio bi skuplji od iPhonea 17, ali jeftiniji od iPhonea 17 Pro. Modeli iPhonea 17 mogli bi imati povećane cijene jer se Appleovi troškovi komponenti povećavaju zbog carina. Apple će potencijalno povećanje cijene kombinirati s novim značajkama i promjenama dizajna kako bi opravdao cijenu za potrošače, umjesto da krivi carine. Povećanje cijene značilo bi da će osnovni iPhone 17 početi s 850 USD. Predstavljanje iPhonea moglo bi se održati u utorak, 9. rujna, prema procurjelim informacijama. Ako je to slučaj, prednarudžbe bi mogle započeti 12. rujna, a lansiranje bi moglo uslijediti 19. rujna, navodi MacRumors.