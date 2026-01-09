Naši Portali
I TO JE MOGUĆE

Što kada vam se stakla zalede iznutra? Odmrzivač u spreju je opasna odluka, evo kako riješiti problem

Karlovac se jutros probudio okovan mrazom na ledenih -5 °C
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 17:00

Za starija vozila s lošijom izolacijom, prozori će se često zamrzavati iznutra, pa ni ove mjere možda neće biti dovoljno učinkovite

Uz niske temperature često dolazi do zamrzavanja stakala automobila. No ponekad se stakla mogu zamrznuti i iznutra, što možda zvuči zabrinjavajuće, ali zapravo nije veliki problem. Takvo stanje možete lako riješiti uz malo truda.

Najčešći razlog zašto se stakla zamrzavaju iznutra je prekomjerna vlaga u unutrašnjosti vozila. To je posebno slučaj ako su vam tepisi mokri, na primjer, zbog snijega koji unesete u auto na cipelama. Snijeg se otopi, namoči tepihe i stvara vlagu koja prouzročuje zamrzavanje, piše HAK.

Ako su vam tepisi mokri, najbolje ih je iznijeti iz automobila i osušiti ih u kući ili stanu. Također, uklonite svu mokru odjeću i predmete iz kabine vozila koji mogu stvarati dodatnu vlagu.

Kod starijih vozila s lošijom izolacijom prozori će se često zamrzavati iznutra, pa ni ove mjere možda neće biti dovoljno učinkovite. U tom slučaju, otvorite vrata vozila i uključite ventilaciju, usmjeravajući zrak prema vjetrobranskom staklu. Na kraju, staklo prebrišite suhom krpom. Važno je napomenuti da nije preporučljivo koristiti odmrzivače u spreju unutar vozila jer mogu biti nezdravi.
Ključne riječi
HAK auto zaleđena stakla Barkod

