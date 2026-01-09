Što kada vam se stakla zalede iznutra? Odmrzivač u spreju je opasna odluka, evo kako riješiti problem

Uz niske temperature često dolazi do zamrzavanja stakala automobila. No ponekad se stakla mogu zamrznuti i iznutra, što možda zvuči zabrinjavajuće, ali zapravo nije veliki problem. Takvo stanje možete lako riješiti uz malo truda.

Najčešći razlog zašto se stakla zamrzavaju iznutra je prekomjerna vlaga u unutrašnjosti vozila. To je posebno slučaj ako su vam tepisi mokri, na primjer, zbog snijega koji unesete u auto na cipelama. Snijeg se otopi, namoči tepihe i stvara vlagu koja prouzročuje zamrzavanje, piše HAK.

Ako su vam tepisi mokri, najbolje ih je iznijeti iz automobila i osušiti ih u kući ili stanu. Također, uklonite svu mokru odjeću i predmete iz kabine vozila koji mogu stvarati dodatnu vlagu.

Kod starijih vozila s lošijom izolacijom prozori će se često zamrzavati iznutra, pa ni ove mjere možda neće biti dovoljno učinkovite. U tom slučaju, otvorite vrata vozila i uključite ventilaciju, usmjeravajući zrak prema vjetrobranskom staklu. Na kraju, staklo prebrišite suhom krpom. Važno je napomenuti da nije preporučljivo koristiti odmrzivače u spreju unutar vozila jer mogu biti nezdravi.