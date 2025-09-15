Stiže jedna od najvećih promjena iPhonea: Aplikacije više neće biti iste, evo kada se mijenja vaš mobitel

Najveće Appleovo softversko ažuriranje u posljednjih nekoliko godina - iOS 26 stiže večeras. Tvrtka pritom preskače verziju 18 i donosi niz novosti, među kojima je potpuno novi vizualni izgled nazvan “Liquid Glass”, prva temeljita promjena aplikacije Telefon nakon čak 18 godina te proširene mogućnosti umjetne inteligencije pod imenom Apple Intelligence. Kako piše Blick portal, uz pomoć novih AI-funkcija iPhone se može pretvoriti u prevoditelja, osobnog asistenta ili čak sugovornika koji će za vas čekati u telefonskim redovima.

No, kako otkriva Blick, mnoge zanimljive značajke Apple nije detaljno predstavio na ovogodišnjoj konferenciji WWDC. Kao naprimjer, postavke baterije sada nude pregled potrošnje kroz cijeli tjedan, uz usporedbu dnevnog prosjeka i trenutne potrošnje. Na zaključanom ekranu može se vidjeti koliko je vremena potrebno da se uređaj napuni do 80 ili 100 posto. Uz poznati štedni način rada stiže i “Adaptive Power Mode”, koji automatski prilagođava postavke (svjetlinu, pozadinske aktivnosti) kada prepozna neuobičajeno visoku potrošnju energije.

Aplikacija Telefon izgleda potpuno novo. iPhone sada vibrira čim druga strana prihvati poziv. Popis poziva, govorna pošta i favoriti objedinjeni su u jednu preglednu rubriku, a moguće je vratiti i staro sučelje. Još jedna zanimljivost – nepoznati pozivatelji mogu biti zamoljeni da upišu ime i razlog poziva prije nego što razgovor krene. Ako vas pak dočeka beskonačna govorna petlja, iPhone će čekati umjesto vas i javiti se kada se s druge strane uključi stvarna osoba. Čak i neželjeni reklamni pozivi mogu se odmah preusmjeriti na govornu poštu.

Apple se oprašta od tradicije započete 1950-ih – fiksnog devetominutnog odgode alarma. U iOS-u 26 korisnici mogu slobodno odabrati trajanje “snoozea” između 1 i 15 minuta. Kamera dobiva novi dizajn u stilu “Liquid Glass” te upozorenje kada je leća prljava. iPhone će na temelju algoritama prepoznati mrlje ili mutnoću i potaknuti korisnika na čišćenje. Osim toga, uređaj sada može primati vremenske podatke putem satelita, što je posebno korisno za planinare i kampere u područjima bez signala. Funkcija je zasad dostupna u SAD-u, Kanadi i nekim dijelovima Europe. U iMessageu sada je moguće označiti pojedine riječi ili rečenice, umjesto cijelog teksta. U grupnim razgovorima jasno se vidi tko upravo tipka. Aktivacija opcije “Filtriraj nepoznate pošiljatelje” donosi nove kategorije poruka, primjerice za dostave ili reklamne poruke. Velika novost je i Preview-app, prenesena s Maca na iPhone – omogućava pregled, uređivanje i komentiranje PDF-ova i drugih dokumenata.

Nova funkcija “Late Night Mode” podešava zvuk preko iPhone zvučnika kako bi noću bio manje napadan. Glasni dijelovi se stišavaju, tihi pojačavaju, a detalji ostaju jasni. Na taj način glazba, videa, podcasti, ali i sistemski zvukovi manje smetaju okolini. Ovu opciju moguće je pronaći u postavkama pod “Sounds & Haptics”.