Apple predstavio iPhone 17 seriju: Ovo su najznačajnije promjene

Apple je predstavio liniju iPhonea 17. Ključna promjena je zamjena modela iPhone Plus za iPhone Air kojeg tvrtka reklamira kao svoj najtanji iPhone ikada. Bežično MagSafe punjenje dostupno je za cijeli asortiman, uz povećanu trajnost baterije.

ProMotion zaslon iPhonea 17 dobit će mogućnost uvijek uključenog zaslona, preuzetu iz prethodnih modela Pro i Pro Max. Zaslon će biti malo povećan, na 6,3 inča. Glavni sustav kamere ima ultraširokokutnu kameru od 48 megapiksela i makro kameru od 12 megapiksela. Prednja kamera imat će kvadratni senzor za koji tvrtka kaže da omogućuje više orijentacija fotografija prilikom snimanja selfija. Tvrtka tvrdi da će Ceramic Shield 2 pružiti veću izdržljivost i otpornost na ogrebotine. Također je navedeno da će telefon imati "bateriju za cijeli dan", ali nije naveden specifični kapacitet, prenosi USA Today.

Najnoviji dodatak liniji dolazi u obliku iPhonea 17 Air koji je otprilike trećinu tanji od iPhonea 16 Pro. Njegov 6,6-inčni ProMotion zaslon smješten je u lagani okvir od titanija i aluminija, okružen Ceramic Shieldom 2. Air će pokretati A19 Pro čip i Apple C1X modem s 12 GB RAM-a. Apple kaže da će uređaj imati cjelodnevnu bateriju.

iPhone Air Foto: Andrej Sokolow/DPA

iPhone 17 Pro i Pro Max imaju redizajniranu traku kamere koja se proteže cijelom širinom telefona. Kamera od 48 megapiksela sadrži telefoto leću s optičkim zumom od 1x, 2x, 4x i 8x te mogućnošću snimanja u 8K rezoluciji. Oba premium modela imat će Wi-Fi 7 čip koji je dizajnirao Apple za bržu povezivost. Apple je objavio da će Pro i Pro Max imati svjetlije zaslone te da mogu podržati 39 sati reprodukcije videa.

Apple je objavio da će početna cijena u SAD-u za iPhone 17 biti 799 dolara, za iPhone Air 999 dolara, za iPhone Pro 1.099 dolara, a za iPhone Pro Max 1.199 dolara. Linija iPhonea 17 u SAD-u će biti dostupna za prednarudžbe u petak, 12. rujna. iPhone 17 dolazit će u crnoj, bijeloj, sivoj, plavoj, zelenoj i ljubičastoj boji. iPhone 17 Air bit će dostupan u crnoj, bijeloj, zlatnoj i plavoj boji. Modeli Pro i Pro Max nudit će se u plavoj, narančastoj i srebrnoj boji.