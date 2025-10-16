Iz španjolskog diva procurili brojevi, adrese i imena kupaca: Ako vas nazovu, ovo nikako ne smijete napraviti!

Neugodno su se iznendili svi koji su ikad online kupovali u španjolskom modnom divu Mangu (ili u outletu) kada su 15. listopada u svojim e-mailovima ugledali službeunu obavijest u kojoj stoji:

„MANGO vas želi obavijestiti da je jedna od naših vanjskih marketinških službi doživjela neovlašteni pristup određenim osobnim podacima kupaca. Izložene informacije ograničene su na osobne podatke za kontakt korištene u marketinškim kampanjama: samo ime (vaše prezime nije kompromitirano), država, poštanski broj, adresa e-pošte i broj telefona. Obavještavamo vas da sve i dalje funkcionira normalno te da Mango infrastruktura i korporativni sustavi nisu ugroženi. Vaši bankovni podaci, kreditne kartice, osobna iskaznica/putovnica ili pristupni podaci ni lozinke nisu ni u kojim okolnostima kompromitirani.“

Naveli su i da su o svemu obavijestili i nadležne institucije. Upit smo poslali Agenciji za zašitu osobnih podataka, odgovore još čekamo, čim stignu ćemo ih objaviti.

Ovakav „breach“, odnosno hakiranje, nije novost u modnoj industriji, na meti su se već našle i velike modne kuće Chanel i Dior koje hakeri ucjenjuju velikim otkupninama, a kupce gnjave pozivima i slanjem mailova i pošte. Ako se nađete u toj situaciji, ključno je da pozivatelju nikad ne potvrdite svoj identitet jer ako to učinite s dobivenim podacima mogu ući u vaše profile na društvenim mrežama, bankama, sustav e-građani jer nitko ne zna s kojim točno podacima raspolažu.