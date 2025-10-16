Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Poslušaj
Prijavi grešku
HAKERSKI NAPAD

Iz španjolskog diva procurili brojevi, adrese i imena kupaca: Ako vas nazovu, ovo nikako ne smijete napraviti!

Mango
Jens Kalaene/DPA
Autor
Martina Strukić
16.10.2025.
u 12:19

Naveli su i da su o svemu obavijestili i nadležne institucije. Upit smo poslali Agenciji za zašitu osobnih podataka, odgovore još čekamo, čim stignu ćemo ih objaviti

Neugodno su se iznendili svi koji su ikad online kupovali u španjolskom modnom divu Mangu (ili u outletu) kada su 15. listopada u svojim e-mailovima ugledali službeunu obavijest u kojoj stoji:

„MANGO vas želi obavijestiti da je jedna od naših vanjskih marketinških službi doživjela neovlašteni pristup određenim osobnim podacima kupaca. Izložene informacije ograničene su na osobne podatke za kontakt korištene u marketinškim kampanjama: samo ime (vaše prezime nije kompromitirano), država, poštanski broj, adresa e-pošte i broj telefona. Obavještavamo vas da sve i dalje funkcionira normalno te da Mango infrastruktura i korporativni sustavi nisu ugroženi. Vaši bankovni podaci, kreditne kartice, osobna iskaznica/putovnica ili pristupni podaci ni lozinke nisu ni u kojim okolnostima kompromitirani.“

Naveli su i da su o svemu obavijestili i nadležne institucije. Upit smo poslali Agenciji za zašitu osobnih podataka, odgovore još čekamo, čim stignu ćemo ih objaviti.

Ovakav „breach“, odnosno hakiranje, nije novost u modnoj industriji, na meti su se već našle i velike modne kuće Chanel i Dior koje hakeri ucjenjuju velikim otkupninama, a kupce gnjave pozivima i slanjem mailova i pošte. Ako se nađete u toj situaciji, ključno je da pozivatelju nikad ne potvrdite svoj identitet jer ako to učinite s dobivenim podacima mogu ući u vaše profile na društvenim mrežama, bankama, sustav e-građani jer nitko ne zna s kojim točno podacima raspolažu. 


Dogodila se velika promjena na popisu najmoćnijih putovnica svijeta. Evo gdje je Hrvatska
Ključne riječi
Barkod trgovina mango

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još