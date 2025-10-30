Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
BUDITE NA OPREZU

Ovaj prometni znak poštujete samo kad pada snijeg? Riskirate veliku kaznu, čak i usred ljeta, evo i zašto

Jaka mećava na državnoj cesti kod Otočca
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
30.10.2025.
u 13:00

Propisana brzina vrijedi uvijek, neovisno o vremenskim uvjetima. Čak i ako je cesta suha i sunce sja, dužni ste poštovati ograničenje

Mnogi vozači pogrešno tumače prometne znakove s simbolom snježne pahulje. Većina misli da vrijede samo kad pada snijeg, ima leda ili poledice. No, to nije točno – i zbog te pogreške možete zaraditi kaznu, čak i usred ljeta. Znak s pahuljom ne označava “zimsko” ograničenje. Propisana brzina vrijedi uvijek, neovisno o vremenskim uvjetima. Čak i ako je cesta suha i sunce sja, dužni ste poštovati ograničenje.

Pahulja zapravo upozorava da se nalazite na dijelu ceste koji je posebno opasan u hladnijim mjesecima – primjerice, mjestima gdje se često stvara poledica ili magla. Znak je tu da podsjeti vozače na oprez i smanjenje brzine, bez obzira na sezonu.

Njemački Viši pokrajinski sud u Hammu još je 2014. godine presudio da ograničenje brzine uz znak sa snježnom pahuljom vrijedi u svakom trenutku. Vozači koji ga ignoriraju mogu biti kažnjeni, čak i ako cesta nije skliska, piše Fenix. Dakle, ako ugledate pahulju na znaku – noga s gasa. Poštujte ograničenje i izbjegnite kaznu, ali još važnije – sačuvajte sigurnost u prometu.

Šeparović o Milanoviću: 'Ako ne smijem govoriti, neće biti prisege'
Ključne riječi
auto Barkod promet prometni znakovi pahulje

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
Brkonim75
13:40 30.10.2025.

Gdje je tu znak za ogranicenje brzine!? Ne vidim naselje, onda ovisi o kategirizaciji ceste. Nounari s tuzlanskom diplomom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja