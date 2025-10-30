Ovaj prometni znak poštujete samo kad pada snijeg? Riskirate veliku kaznu, čak i usred ljeta, evo i zašto

Mnogi vozači pogrešno tumače prometne znakove s simbolom snježne pahulje. Većina misli da vrijede samo kad pada snijeg, ima leda ili poledice. No, to nije točno – i zbog te pogreške možete zaraditi kaznu, čak i usred ljeta. Znak s pahuljom ne označava “zimsko” ograničenje. Propisana brzina vrijedi uvijek, neovisno o vremenskim uvjetima. Čak i ako je cesta suha i sunce sja, dužni ste poštovati ograničenje.

Pahulja zapravo upozorava da se nalazite na dijelu ceste koji je posebno opasan u hladnijim mjesecima – primjerice, mjestima gdje se često stvara poledica ili magla. Znak je tu da podsjeti vozače na oprez i smanjenje brzine, bez obzira na sezonu.

Njemački Viši pokrajinski sud u Hammu još je 2014. godine presudio da ograničenje brzine uz znak sa snježnom pahuljom vrijedi u svakom trenutku. Vozači koji ga ignoriraju mogu biti kažnjeni, čak i ako cesta nije skliska, piše Fenix. Dakle, ako ugledate pahulju na znaku – noga s gasa. Poštujte ograničenje i izbjegnite kaznu, ali još važnije – sačuvajte sigurnost u prometu.