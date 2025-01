Ryanair želi ograničiti konzumaciju alkohola u europskim zračnim lukama, a na to ih je potaknuo problematičan putnik

PRIJETE IM NOVČANE KAZNE

U prosincu 163 inspekcijska nadzora trgovina: Najviše prekršaja u vezi s lažnim sniženjima i rasprodaje

Napominju i da je predviđena kazna za utvrđene nepravilnosti propisana Zakonom o zaštiti potrošača, koji propisuje novčanu kaznu u iznosu od 1.327,23 eura do 26.544,56 eura za trgovca - pravnu osobu, od 1.327,23 eura do 1.990,84 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 663,61 eura do 1.990,84 eura za fizičku osobu - obrtnika.