Novi Fićo pravi je mamac za poglede, idealan za gradske i prigradske vožnje

Više od pet godina Fiat nije imao predstavnika u B-segmentu, nakon što je prestala proizvodnja popularnog Punta. Prošle je godine stigao svojevrsni nasljednik nazvan Fiat 600. Ime je dobro poznato, jer se tako nazivao automobil čija je licencna verzija Zastava 600 u drugoj polovici 20. stoljeća motorizirala naše krajeve. No, nekad popularni Fićo nema mnogo zajedničkih točaka s novim Fiatom 600, koji je potpuno drugačiji i od svog modernog prethodnika Punta. Fiat 600 je crossover B segmenta koji je nastao na multi-energetskoj platformi Stellantis grupacije koju koju koriste mnogi modeli poput Peugeota 208 i 2008, Citroena C3, Alfe Romeo Junior ili Jeep Avengera. Zajedničko im je što u istom automobilu mogu nuditi ICE motore ili hibride, odnosno potpuno električni pogon. Pa je tako i Fiat 600 moguće kupiti uz blagi hibrid ili električni pogon, a upravo smo Fiat 600e na struju imali priliku testirati.

Fiat je oduvijek bio majstor za izradu malih automobila, prvenstveno zbog toga što su vrlo popularni u matičnoj Italiji. Potvrđuje se to i kod Fiata 600e, koji uz dužinu od 418 cm i međuosovinski razmak od 256 cm nudi zaista komfornu i za tu klasu prostranu unutrašnjost. Uz to, prtljažnik prima vrlo solidnih 360 litara, a može se preklapanjem stražnjih naslona sjedala proširiti do 1231 l.

Dizajn u retro stilu koji se nadovezuje na uspješnu obitelj 500 mu je jedan od glavnih aduta. Primijetili smo to u svakodnevnom korištenju po pogledima na cesti, a posebno su interes pokazale pripadnice ljepšeg spola. Bez sumnje, Talijani su s dizajnom opet pogodili.

I u unutrašnjosti se nastavlja odličan dojam pogotovo uz opremu La Prima koja donosi i dašak luksuza. Sjedala presvučena finom bijelom umjetnom kožom (el. podesiva i grijana), središnji naslon za ruku, dvobojna armaturna ploča, pregledna 7-inčna digitalna instrumentna ploča i za korištenje brz i jednostavan 10-inčni središnji multimedijski zaslon osjetljiv na dodir. Sjedala su udobna i prostrana, kao i osjećaj za upravljačem. A takav uglađen osjećaj je i u vožnji električne verzije Fiata 600e s elektromotorom snage 156 KS i 260 Nm okretnog momenta. U gradskim uvjetima je idealan, do stotke stiže za 9 s, dakako, bešumno i bez ispuštanja emisija CO2. I na otvorenoj cesti je vrlo ugodan, dok je maksimalna brzina ograničena na 150 km/h, što je sasvim dostatno za primarno gradski i prigradski električni automobil.

Potrošnja nam se u zimskim uvjetima kretala oko 16 kWh/100 km, što je dovoljno za 330 km dometa uz bateriju kapaciteta 54 kWh. I brzina punjenja je vrlo dobra, na brzom punjaču snage 50 kW smo gotovo praznu bateriju napunili za oko sat vremena. Cijena ovako opremljenog Fiata 600e jest 40.990 eura, dok početni s opremom Red stoji 36.490 eura.