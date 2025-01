Stjuardesa otkrila: Ovo vas ponašanje može dovesti do doživotne zabrane letenja

Svi znamo da postoje određena pravila kojih se trebamo pridržavati prilikom putovanja avionom i da bi zbog nedopuštenog ponašanja mogli platiti visoke kazne. Stjuardesa Skye Taylor otkrila je i da postoji jedno ponašanje koje bi vas moglo dovesti do doživotne zabrane letenja, prenosi LADbible.

Skye (49) iz Southamptona provela je 17 godina radeći u zraku te je do prije godinu dana radila je za brojne zrakoplovne tvrtke. Skye je objasnila da je primijetila sve više influencera koji na društvenim mrežama objavljuju "strašan" sadržaj tijekom putovanja da bi dobili preglede i lajkove. U jednom videu primijetila je influencericu koja stoji opasno blizu motora aviona. "Influencerica je prešla oznake na uzletnoj stazi i sigurnosnu zonu, a svi su se divili fotografiji", primijetila je Skye.

Objasnila je i da je vidjela drugu influencericu kako piše poruku na prozoru kupaonice, za što je rekla da predstavlja veliki sigurnosni rizik i da čak može dovesti do doživotne zabrane letenja. "Poznato je da su se poruke ostavljale opasnim ljudima. To je sigurnost na kraju dana, nešto bi ti se moglo dogoditi ili bi mogao dovesti cijeli let u opasnost, a vidjela sam mnogo takvih stvari", rekla je bivša stjuardesa.

Skye je objasnila da je pisanje po ogledalu, iako se čini bezopasno, nevjerojatno ozbiljno i da se mora prijaviti policiji zbog povezanog sigurnosnog rizika. "Raditi to da bi dobili gledanost, to je smiješno i ludo. Plus vjerojatno ćeš dobiti i doživotnu zabranu letenja. Moramo to odmah prijaviti i nije važno što piše u poruci jer će policija drugačije dekodirati stvari", zaključila je Skye.