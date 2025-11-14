Prosječna neto plaća u trgovinama dm-a 1892,51 eura

Promet drogerijskog lanca dm u poslovnoj godini 2024./2025. rastao je za 10,4% u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 571,06 milijuna eura, dok je dobit nakon oporezivanja iznosila 8,9 milijuna i bila je nešto manja, čulo se na jučerašnjoj konferenciji za novinare čelnika te kompanije. Zna li se pak da su kupcima u svojim prodavaonicama lani omogućili 15,8 milijuna eura vrijednih ušteda, 2,5 milijuna eura uložili u "trajno dobre cijene" koje se ne mijenjaju najmanje četiri mjeseca te da je prosječna neto plaća prodavača u trgovini na bazi 14 godišnjih isplata i pune satnice (bez menadžera) rasla na 1892,51 euro, mogu si, čulo se, priuštiti i manju dobit.

Direktor dm-a Mirko Mrakužić kazao je kako se "ne vode dobiti, važnije im je dugoročno održivo poslovanje", a ono će u novoj poslovnoj godini 2025./2026. (koja za njih počinje 1. listopada 2025., a završava 30. rujna 2026.) u Hrvatskoj obilježiti 30 godina. U razvoj poslovanja u tom će se razdoblju uložiti više od 14 milijuna eura, s naglaskom na modernizaciju prodajne mreže, unapređenje ponude i usluga te još bolje povezivanje online poslovanja u trgovinama.

– U protekloj poslovnoj godini u razvoj prodajne mreže i digitalizaciju uložili smo više od deset milijuna eura, a dodatnih 2,5 milijuna eura uložili smo u cijene. Otvorili smo dvije nove trgovine u Vodicama i Ivancu te smo danas prisutni u 180 trgovina u 68 gradova, a kupcima smo dostupni bilo kada i bilo gdje zahvaljujući dm online shopu – rekao je Mrakužić.

Broj online kupnji u dm-u premašio je 350.000, čime je ostvaren rast od 44,54% u odnosu na proteklu godinu i dosegnut online promet od 21,4 milijuna eura. Nastavljen je trend rasta i u segmentu bezreceptnih medicinskih proizvoda (OTC), u kojem je promet dosegnuo 17,23 milijuna eura (+10,8%). A promišljaju i "zeleno". Udio tzv. zelene struje u dm trgovinama u Hrvatskoj dosegnuo je 74%, a prelaskom s fosilnih goriva na električnu energiju osigurana je energetska neovisnost 31 trgovine. Vlastitom proizvodnjom električne energije dm je u Hrvatskoj smanjio emisije CO2 za 247 tona, a prosječnu potrošnju energije za 25%