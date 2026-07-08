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Fjaka 2025. prava je umjetnost dalmatinskog mira u čaši

VL
Autor
Marija Vukelić
08.07.2026.
u 21:57

Kao što definicija fjake kaže da je to suptilan proces u kojem se postupno uranja u dubinu trenutka, takvo je i ovo vino vinarije Esencija

Fjaka ... stanje uma, način života, simbol dalmatinskog autentičnog življenja i identiteta. Ali Fjaka je i vino! Kao što definicija fjake kaže da je to suptilan proces u kojem se postupno prepuštate osjećaju smirenosti i uranjate u dubinu trenutka, tako je i ovo vino vinarije Esencija, trenutak koji opušta, oslobađa briga i navodi tijelo i um – na uživanje u trenutku. Fjaka je zanimljiv naziv za vino, ali njegov autor je sve samo ne "fjakast"; on je energičan, karizmatičan, vrijedan, glasan i uvijek u pokretu – Rade Bobanović iz Polače. Nedavno je u Kakmi 71 otvorio kušaonicu i trgovinu vina, maslinova ulja i dalmatinskih delicija smokava i badema. A tamo – doista kao da se vrijeme zaustavi dok kušate Fjaku i slušate Radine životne priče. Koji je sada u vlasnik 25 ha ukupno s "tri gracije Dalmacije" – maslinom, smokvom i lozom: loza je na 4 ha, ali planira zasaditi još, najviše maraštine, jer ona je u zadarskom zaleđu – doma! Fjaka je spoj izvorne maraštine (60%) i svjetskog chardonnaya (40%), osmišljen kao lagano ljetno vino sa svega 11,5% alkohola. Svjetložute boje, nježne aromatike i nježnoga tijela. Na nosu – malo citrusa, marelice, vinogradarske breskve i suptilna aroma komorača. Na okusu – ugodne svježine, srednje trajnosti, voćno. Vrlo pitko i podatno vino. Odlično kao aperitiv, može pratiti skutu, svježe kravlje sireve, rižoto s bademima i limunom. I s Fjakom korak postaje lakši, a dah dublji. Krenimo opušteno, s Fjakom – u ljeto!

storyeditor/2026-07-02/VL_Vina_Esencija_-_Fjaka.png
Vino esencija
Foto: arhiva

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vino

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