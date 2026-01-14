Povlači se još jedan proizvod za dojenčad: Sadrži opasni toksin, vratite ih u trgovinu

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na opoziv hrane za dojenčad i malu djecu Alfamino 400 g, serije 51200017Y2 s rokom trajanja 30. travnja 2027., zbog prisutnosti opasnog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida).
Riječ je o proizvodu koji ne zadovoljava propise o sigurnosti hrane, a povlačenje se provodi iz predostrožnosti kako bi se zaštitilo zdravlje djece. Opoziv se odnosi isključivo na navedenu seriju proizvoda.
Proizvođač je Nestlé Fabrik Konolfingen iz Švicarske, dok je dobavljač za hrvatsko tržište Oktal Pharma d.o.o. iz Zagreba.
Proizvođač je Nestlé Fabrik Konolfingen iz Švicarske, dok je dobavljač za hrvatsko tržište Oktal Pharma d.o.o. iz Zagreba.

Više informacija o povlačenju dostupno je na službenim stranicama dobavljača.
