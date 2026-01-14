Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVLJA DIRH

Povlači se još jedan proizvod za dojenčad: Sadrži opasni toksin, vratite ih u trgovinu

trgovina
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 11:00

Riječ je o proizvodu koji ne zadovoljava propise o sigurnosti hrane, a povlačenje se provodi iz predostrožnosti kako bi se zaštitilo zdravlje djece

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na opoziv hrane za dojenčad i malu djecu Alfamino 400 g, serije 51200017Y2 s rokom trajanja 30. travnja 2027., zbog prisutnosti opasnog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida).

Riječ je o proizvodu koji ne zadovoljava propise o sigurnosti hrane, a povlačenje se provodi iz predostrožnosti kako bi se zaštitilo zdravlje djece. Opoziv se odnosi isključivo na navedenu seriju proizvoda.

Proizvođač je Nestlé Fabrik Konolfingen iz Švicarske, dok je dobavljač za hrvatsko tržište Oktal Pharma d.o.o. iz Zagreba.

Više informacija o povlačenju dostupno je na službenim stranicama dobavljača.

Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'
Ključne riječi
hrana za dojenčad Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!