Popularni kostim za djecu povlači se s tržišta, obavezno ga vratite. Mogao bi se zapaliti

Državni inspektorat Republike Hrvatske je izvijestio da je dječji kostim marke nepoznata, plavo-ljubičaste tkanine sa šljokicama, veličine za djecu od 2-3 godine i podrijetlom iz Kine, povučen s tržišta jer ne zadovoljava sigurnosne standarde. Proizvod možete pogledati ovdje.

Prema inspektoratu, kostim ne udovoljava normi EN 71-2 (točka 4.3.) što znači da postoji stvarna opasnost da se zapali ukoliko se dijete nalazi u blizini izvora plamena. Proizvod je uvršten na internetsku platformu SHEIN (SK-2404188591855511) i već je pokrenut postupak povrata od krajnjih korisnika te uklanjanje s web stranica.

Nakon što je Državni inspektorat povukao s tržišta dječji kostim zbog povećanog rizika od zapaljenja, ponovno se otvorilo pitanje: kako roditelji mogu prepoznati je li odjevni predmet za njihovo dijete siguran? Stručnjaci upozoravaju da se opasnosti mogu naslutiti već pri samoj kupnji – ako znate na što treba obratiti pozornost.

Prvi znak potencijalnog problema često je nedostatak jasne deklaracije. Ako na proizvodu nema podataka o proizvođaču, uvozniku, materijalima ili upozorenjima, velika je vjerojatnost da nije prošao standardne sigurnosne provjere. “Roditelji bi trebali izbjegavati kostime koji izgledaju jeftino, imaju nejasne oznake ili ih je teško povezati s pouzdanim proizvođačem”, savjetuju stručnjaci.

Jedan od najvećih rizika je zapaljiv materijal. Tanke sintetičke tkanine, naročito one koje izgledaju poput plastike ili se lako nabiru, sklonije su naglom širenju plamena. “Ako imate osjećaj da se kostim lako može zapaliti već od svijeće, svjetiljke ili petarde, bolje ga je zaobići”, upozoravaju stručnjaci.

Roditeljima se preporučuje i jednostavan test – povući prstima za ukrase, šljokice i šavove. Ako se elementi lako odvajaju, predstavljaju opasnost za gutanje ili ozljede. Posebnu pozornost treba obratiti i na duge vrpce i špagice, koje mogu zapeti za kvake, igrališta ili klackalice te tako izazvati ozbiljne nezgode.