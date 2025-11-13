Naši Portali
BOME NEZGODNO

FOTO Koliko prekršaja vidite na fotografiji? Ovaj Zagrepčanin napravio ih je u jednom potezu, mogao bi biti rekorder

Šibenik: Od 1. studenog do 31. ožujka svi voza?i moraju imati upaljena svjetla na automobilima
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
13.11.2025.
u 15:00

Drugi su se našalili na račun viđenog, pokušavajući ponuditi 'razumno' objašnjenje

Zagrebački vozači navikli su na svakakve prometne akrobacije, ali prizor koji je ovih dana osvanuo na društvenim mrežama iznenadio je i one najtolerantnije. Fotografija objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode prikazuje automobil ostavljen na mjestu koje krši gotovo svako moguće pravilo – vozilo stoji na cesti, djelomično na zebri, dijelom na nogostupu, tik na ulazu u kružni tok i još okrenuto u smjeru suprotnom od propisanog.

Korisnici stranice odmah su proglasili vozača “šampionom dana”, a objava je u kratkom vremenu skupila stotine reakcija i podijelila komentatore. Jedni su negodovali zbog nesavjesne vožnje: – “Ovakvi ugrožavaju sve oko sebe”, “Teško da će netko nadmašiti ovo”, pisali su.

Drugi su se našalili na račun viđenog, pokušavajući ponuditi “razumno” objašnjenje: – “Možda je jurio jer mu žena rađa”, “Ovako parkira samo onaj tko je i sam u porodu”, zbijali su šale.

Bilo je i onih koji su pokušali stati u obranu vozača, nagađajući da je riječ o hitnoj situaciji ili kvaru. Što god se zapravo dogodilo, jedna je stvar sigurna: rijetko viđena kombinacija prekršaja postala je nova hit-tema među vozačima na društvenim mrežama.

Ključne riječi
Zagreb auto vožnja Barkod

