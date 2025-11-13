FOTO Koliko prekršaja vidite na fotografiji? Ovaj Zagrepčanin napravio ih je u jednom potezu, mogao bi biti rekorder

Zagrebački vozači navikli su na svakakve prometne akrobacije, ali prizor koji je ovih dana osvanuo na društvenim mrežama iznenadio je i one najtolerantnije. Fotografija objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode prikazuje automobil ostavljen na mjestu koje krši gotovo svako moguće pravilo – vozilo stoji na cesti, djelomično na zebri, dijelom na nogostupu, tik na ulazu u kružni tok i još okrenuto u smjeru suprotnom od propisanog.

Korisnici stranice odmah su proglasili vozača “šampionom dana”, a objava je u kratkom vremenu skupila stotine reakcija i podijelila komentatore. Jedni su negodovali zbog nesavjesne vožnje: – “Ovakvi ugrožavaju sve oko sebe”, “Teško da će netko nadmašiti ovo”, pisali su.

Drugi su se našalili na račun viđenog, pokušavajući ponuditi “razumno” objašnjenje: – “Možda je jurio jer mu žena rađa”, “Ovako parkira samo onaj tko je i sam u porodu”, zbijali su šale.

Bilo je i onih koji su pokušali stati u obranu vozača, nagađajući da je riječ o hitnoj situaciji ili kvaru. Što god se zapravo dogodilo, jedna je stvar sigurna: rijetko viđena kombinacija prekršaja postala je nova hit-tema među vozačima na društvenim mrežama.