Ove predmete obavezno maknite iz auta! Ako vas uhvate, riskirate enormne kazne - i do 10 tisuća eura

ADAC, najpoznatija njemačka automobilistička organizacija, upozorava vozače na opasnosti koje vrebaju pri prijevozu određenih predmeta u automobilu, koji mogu dovesti do visokih novčanih kazni, čak i do 10.000 eura. Iako postoje osnovni predmeti koje svaki vozač mora imati u vozilu, potrebno je biti oprezan i s onima koji su strogo zabranjeni, piše Fenix.

Prema njemačkim zakonima, svaki vozač mora imati u automobilu važeću vozačku dozvolu, prometnu dozvolu (koja nije isto što i knjižica vozila), papire koji potvrđuju eventualne preinake na vozilu, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk te važeću kutiju prve pomoći. Ukoliko neki od ovih obaveznih predmeta nedostaje, vozač će biti kažnjen manjom novčanom kaznom.

Međutim, ozbiljniji problemi nastaju ako u automobilu prevozite predmete koji su zakonom zabranjeni, a ADAC posebno upozorava na određene vrste noževa. Na primjer, ako je nož nezaštićen i unutar dosega vozača, poput onog koji se nalazi u pretincu, to se smatra kršenjem Zakona o oružju.

Prema riječima stručnjaka iz ADAC-a, zabranjeni su noževi na otvaranje jednom rukom (tzv. “Einhandmesser”), noževi s fiksnom oštricom duljom od 12 cm, te softair pištolji i slične replike oružja. S druge strane, obični džepni noževi, koji obično imaju oštricu dugu oko 7 cm, nisu zabranjeni.

Posebno rizično je posjedovati “Einhandmesser” – noževe koji se mogu brzo otvoriti jednom rukom, jer neki proizvođači nude mogućnost uklanjanja pina, no to ne jamči da će policija smatrati nož legalnim.

Takve noževe smiju posjedovati samo osobe koje imaju "opravdani interes", što prema zakonu uključuje korištenje u okviru zanimanja (npr. obrtnici, lovci), očuvanje tradicije, sportske aktivnosti ili druge općeprihvaćene svrhe. Ukoliko opravdani interes ne postoji, nož se smije prevoziti isključivo u zaključanoj kutiji. Međutim, tumačenje što se točno smatra "zaključanim" ovisi o policijskoj procjeni.

Osim noževa, u automobilu ne smijete prevoziti eksplozivne tvari ili velike količine pirotehnike, veće količine goriva izvan spremnika, određene kemikalije, vatreno oružje, nezaštićene životinje te predmete koji mogu smanjiti vidljivost ili ugroziti sigurnost, poput dugih dasaka koje prelaze preko cijelog vozila.

ADAC također naglašava da policija tijekom redovnih kontrola nema pravo pretraživati automobil, otvarati vrata ili zavirivati u unutrašnjost vozila, osim ako postoji osnovana sumnja na kazneno djelo, neposrednu opasnost ili sudski nalog. Ipak, odbijanje suradnje s policijom može dovesti do dodatnih mjera.