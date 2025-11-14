Hrvatska je ogromni gubitaš u ovom sektoru: Mogli bi povući 10,41 milijun, a mi smo EU vratili čak 8,56 milijuna €

Vinari bi iz vinske omotnice godišnje mogli povući 10,41 milijun eura, a mi smo u budžet EU vratili čak 8,56 milijuna eura. To je skandalozan podatak – kazao je predsjednik Odbora za vinarstvo i vinogradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Josip Vrbanek nakon jučerašnjeg sastanka Povjerenstva za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Vinari su obaviješteni da je u financijskoj godini 2025., koja traje od 15. listopada 2024. do 15. listopada 2025. – i zapravo je već završila – iskorištenost vinske omotnice na razini 18,29 posto. Ništa optimističniji nije ni podatak da je lanjska iskoristivost također bila skromna, na razini 54 posto, te smo tada u europski proračun vratili 4,8 milijuna eura – odnosno ukupno 13,36 milijuna eura u dvije godine.

– Kada uračunamo koliko poduzetnik mora dati vlastitih sredstava, znači da smo ostali bez 25 milijuna eura investicija u sektoru vinogradarstva i vinarstva – izjavio je Vrbanek. Informacije su dobivene nakon što je Odbor za vinarstvo i vinogradarstvo od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zatražio točan iznos i postotak isplaćenih sredstava vinske omotnice u 2025. godini, kao i podatke o iskorištenosti vinske omotnice u drugim zemljama EU.

Ovih će dana, istaknuto je, HPK pozvati vinare iz drugih resornih institucija – Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te Hrvatske udruge poslodavaca – kako bi se razgovaralo i donio zajednički stav vezano za katastrofalnu iskorištenost vinske omotnice, zbog čega su znatno usporene investicijske aktivnosti u sektoru, što ga čini izuzetno nekonkurentnim. Iz HPK ističu kako su potrebne velike promjene, pa čak i u vodstvu koje priprema pravilnike, natječaje i obrađuje predmete. U više navrata upozoravali su ih, tvrde, na goruće probleme, kako službeno tako i medijski, ali bez većih pomaka.

– Ovom problemu važno je razgovarati s najvišim dužnosnicima u Ministarstvu poljoprivrede, a i s drugim institucijama koje su nezadovoljne niskom iskorištenosti omotnice. Poražavajuće je i to što je na zadnjem sastanku Povjerenstva izneseno mišljenje kako su vinari odgovorni za ovako malu iskorištenost, što apsolutno nije točno jer se više puta upozoravalo na probleme i na mogućnost da fond koji je prijeko potreban svim vinarima ostane neiskorišten. Da su natječaji i obrada predmeta bili pravodobni te da se pokušalo odobriti što više manjih projekata koje bi vinari stigli realizirati, iskoristivost bi bila znatno veća – zaključili su iz HPK.