Ova vam praksa može spasiti život, ali brojni ju preskaču: 'Većina čeka zadnji trenutak, kao i s posjetima doktoru'

S dolaskom hladnijih dana, priprema za sezonu grijanja postaje nužnost za mnoge hrvatske kućanstava. Iako je još uvijek toplo, servis plinskih bojlera postaje hit među onima koji se griju na plin. U Hrvatskoj, od oko 1,4 milijuna kućanstava, oko 600 tisuća koristi plin za grijanje, pa su serviseri plinskih bojlera posljednjih tjedana pretrpani poslom, izvještava N1.

Tihomir Mihalić, vlasnik jednog ovlaštenog servisa plinskih bojlera u Zagrebu, upozorava da je ovo za servisere vrlo stresno razdoblje. "Pretrpani smo poslom, postoji lista čekanja, a sve bi to moglo biti izbjegnuto da su ljudi servisirali bojler prije početka hladnih dana. Nažalost, većina njih čeka zadnji trenutak, kao što je slučaj i s posjetima doktoru", kaže Mihalić. Iako bi bilo idealno servisirati bojler u ljetnim mjesecima, većina se odlučuje za servisiranje pred samu zimu. Mihalić objašnjava da servis plinskog bojlera uključuje cijeli niz radnji, od pražnjenja uređaja i mehaničkog čišćenja plamenika i izmjenjivača, do kontrole tlaka ekspanzijske posude i mjerenja povratnih plinova.

Cijena servisiranja plinskog bojlera u Hrvatskoj varira od 50 do 69 eura, a prosječno iznosi oko 63 eura. Međutim, u nekim slučajevima cijene mogu dostići i 150 eura, ovisno o složenosti kvara ili vrsti bojlera. Troškovi servisa također ovise o cijenama rezervnih dijelova i eventualnim putnim troškovima. Mihalić napominje da se cijena servisa također razlikuje ovisno o vrsti bojlera. Na primjer, cijena servisa kupaonskog bojlera koji služi samo za toplu vodu niža je nego kod kombiniranih bojlera koji osim toga opskrbljuju i centralno grijanje.

Jedan od važnih faktora u održavanju plinskog bojlera je čišćenje kamenca, koji je česta pojava u područjima s tvrdom vodom. Mihalić preporučuje da plinski bojler treba servisirati barem svake godine, kako bi se spriječile veće štete usred zime. Također, ako primijetite neobične zvukove, mirise ili prenizak tlak u bojleru, odmah je najbolje kontaktirati servisera. Na kraju, važno je naglasiti da servisiranje plinskog bojlera nije samo preventivna mjera, već i sigurnosna. Pravilno održavanje uređaja može značajno produljiti njegov vijek trajanja i spriječiti skupe kvarove tijekom hladnijih mjeseci.

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja, raste opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), što može ugroziti živote ljudi i prouzročiti značajnu materijalnu štetu. Najčešći uzrok takvih nesreća su neispravna ili neodržavana plinska trošila i dimnjaci. Opasnost je još veća jer je ugljični monoksid plin koji je nemoguće vidjeti ili osjetiti, pa ljudi često nisu ni svjesni da su izloženi opasnosti.

Za izbjegavanje tragedija, dimnjake bi trebalo pregledati barem jednom godišnje, a pregled treba obaviti samo ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Osim redovnog pregleda, izvanredni pregled je nužan svaki put kad se mijenja uređaj za loženje ili vrsta goriva. Kako bi se smanjila mogućnost tragičnih događaja, policija građanima savjetuje nekoliko ključnih mjera. Prvo, redovito prozračivanje prostora poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica i garaža, osobito onih u kojima se koriste plinska trošila i peći, pomoći će smanjiti koncentraciju plina u zraku. Također, važno je provjeriti postoji li odgovarajuća ventilacija u tim prostorijama, koja sprječava nakupljanje plina i stvaranje eksplozivnih smjesa.

Ako koristite plinski bojler, važno je ne zaključavati vrata kupaonice tijekom tuširanja kako bi se spriječile neželjene posljedice. Također, preporučuje se angažirati ovlaštenog dimnjačara koji će jednom godišnje pregledati dimnjak. Svi uređaji poput bojlera, peći i štednjaka trebaju biti instalirani isključivo od strane ovlaštenih stručnjaka. Kada je riječ o starijim uređajima, preporučuje se zamjena starih atmosferskih plinskih trošila za nova kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu. Uz to, redovito servisiranje kućanskih aparata koji rade na plin također doprinosi sigurnosti.

Za dodatnu sigurnost, postavljanje detektora ugljičnog monoksida u vašem domu je vrlo preporučljivo. Detektor bi trebao biti postavljen na odgovarajuće mjesto, a stručna osoba može vam pomoći u instalaciji. Policija također upozorava na moguće opasnosti od požara. Nikada nemojte paliti krute energente u kućištima za gorivo, a prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju i uklonite lako zapaljive stvari iz blizine. Pepeo iz peći može izazvati požar i nakon 24 sata, pa ga nemojte bacati u kontejnere za smeće.

Ako primijetite neuobičajene mirise ili otkrijete probleme s dimnjakom, odmah pozovite dimnjačara. U slučaju sumnje na plin, obavezno isključite plin i ventilirajte prostoriju. Također, plinske boce nikada ne smijete držati u blizini izvora topline, poput radijatora ili peći. Svi ovi savjeti i mjere opreza mogu pomoći da sezona grijanja prođe bez incidenata i da vaš dom bude sigurno mjesto za život.