Jeste li kupili ovaj kruh? Povlači se s tržišta zbog moguće prisutnosti metala

Državni inspektorat objavio je kako se iz prodaje povlači više vrsta kruha koji proizvodi Mlinar. Riječ je o šest različitih pakiranja kruha produljene svježine, a to su:

10265 CHIA KRUH PAK 400 g; bar kod: 3858889894039

10319 CHIA KRUH PAK PL 400 g; bar kod 3856028410720

10262 HELJDIN KRUH PAK 450 g; bar kod: 3858889894008

10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450 g bar kod: 3856028410768

10293 FIT KRUH PAK 420 g; bar kod: 3856028400967

10320 FIT KRUH PAK PL 420 g; bar kod: 3856028410744.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokovima trajanja koji su jasno istaknuti na pakiranju, a odnose se na: 18.12.2025., 19.12.2025., 21.12.2025., 22.12.2025., 23.12.2025., 24.12.2025. Proizvodi se povlače zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog podrijetla).

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u agenciji za poljoprivredu i hranu.

Navedeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima.