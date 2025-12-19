Naši Portali
PRODAJE SE U TRGOVAČKIM LANCIMA

Jeste li kupili ovaj kruh? Povlači se s tržišta zbog moguće prisutnosti metala

Mlinar
Autor
Karolina Lubina
19.12.2025.
u 09:42

Riječ je o šest pakiranja kruha s produljenim trajanjem koje proizvodi Mlinar

Državni inspektorat objavio je kako se iz prodaje povlači više vrsta kruha koji proizvodi Mlinar. Riječ je o šest različitih pakiranja kruha produljene svježine, a to su: 

10265 CHIA KRUH PAK 400 g; bar kod: 3858889894039
10319 CHIA KRUH PAK PL 400 g; bar kod 3856028410720
10262 HELJDIN KRUH PAK 450 g; bar kod: 3858889894008
10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450 g bar kod: 3856028410768
10293 FIT KRUH PAK 420 g; bar kod: 3856028400967
10320 FIT KRUH PAK PL 420 g; bar kod: 3856028410744.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokovima trajanja koji su jasno istaknuti na pakiranju, a odnose se na: 18.12.2025., 19.12.2025., 21.12.2025., 22.12.2025., 23.12.2025., 24.12.2025. Proizvodi se povlače zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog podrijetla).

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u agenciji za poljoprivredu i hranu.

Navedeni proizvodi plasirani su isključivo putem veleprodajnih partnera (trgovački lanci) te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima.
Ključne riječi
Mlinar povlači se s tržišta kruh

