Vinistrin En Primeur i ove je godine pokazao da je događaj u svojoj kategoriji

Malvazija jest, bez ikakve sumnje, najvažnija istarska sorta. Priču već znamo, velikim zajedničkim naporom vinara s našeg najvećeg poluotoka, ona je uzdignuta na razinu nacionalnog značaja i tu se gotovo lakoćom održava posljednjih 20-tak godina En Primeur udruge Vinistra koja okuplja istarske vinare jedan je razlog zbog čega je tako. Prije svega, ovaj je događaj posvećen isključivo malvaziji iako u Istri postoje i druge autohtone sorte poput borgonje ili, naravno, terana, pa i momjanskog muškata. Najmasovnija je i najznačajnija, ipak, malvazija i sasvim je ispravno usmjeriti jedan od dva važna događaja u organizaciji ove udruge prema njoj. Taj se napor zaista dobro vidi ponajprije po Masterclassu u kojem se govori o potencijalima malvazije istarske, ovaj puta, naravno, berbe 2025. Svaki puta ovu radionicu vode dvojica doista sjajnih stručnjaka, poznati sommelier Emil Perdec te dr. sc. Kristijan Damijanić s Poljoprivrednog odjela Veleučilišta u Rijeci. Riječ je o doista vrhunski vođenoj degustaciji sasvim svježih vina od kojih većina tek treba u boce a na kojem se uzimaju u obzir doista najbitniji aspekti godine berbe. Poglavito se, logično, radi o klimi gdje se u prezentaciji kaže kako je malvazija istarska meteorološke ekstreme prošle godine dobro podnijela, budući da relativno dobro podnosi stresove od visokih temperatura, a obilne su kiše nastupile kada je grožđe u većoj mjeri već bilo dozrelo. Kvaliteta grožđa bila je vrlo zadovoljavajuća i samim time očekuje se izuzetna kvaliteta vina. Na izuzetno dobro vođenoj prezentaciji moglo se probati malvazije ove berbe iz svakog dijela Istre. Ove ćemo godine piti malvazije koje nose međusobno doista uočljive distinkcije signalizirajući koliko raznolika ova sorta može biti.

Foto: Merlo De Graia

- En Primeur je već četrnaestu godinu prilika da kušamo mlade malvazije nove berbe, još u fazi razvoja, ali dovoljno jasne da pokažu stil, svježinu i smjer u kojem idemo. Berba 2025. dala je vina od kojih se s razlogom mnogo očekuje. Vinogradarska godina protekla je gotovo idealno, a mlade malvazije odlikuju se svježinom, ravnotežom i izraženom aromatikom, rekao je Luka Rossi, predsjednik Vinistre potvrđujući tako Perdecove i Damijanićeve riječi. Slažemo se i kada kaže kako je En Primeur odavno prerastao klasično kušanje i postao važno mjesto susreta vinara, struke, distributera, ugostitelja i vinske javnosti, a udrugu Vinistra već sljedeći tjedan očekuje i nastup na iznimno važnom vinskom sajmu u Wine Pariz na kojem istarski vinari brane boje Hrvatske.

Ponovimo kako je ono što je ovdje bitno činjenica da se na smotri u Hotelu Esplanade koja je okupila 70 izlagača, za što su bile potrebne dvije sale, moglo probati velikom većinom doista svježe, iz tankova istočene malvazije, uz nekoliko žlahtina gostujućih vinara s Kvarnera. Za one manje iskusne sjajna je ovo prilika vidjeti kako izgleda vina u svojoj ranoj fazi razvoja, za one iskusnije prilika da pokušaju procijeniti koja će malvazija ove godine postati doista vrhunskom kao i pozdraviti se vinarima jugozapadnih naših krajeva.

Foto: Merlo De Graia

- Ovo je jako bitan događaj za vaše vinare i vinarije, ali i nove vinare kojima je ovo putokaz kako krenuti u vinarstvo. Imao sam zadovoljstvo i sreću da sam prije ovog otvorenja prisustvovao prezentaciji sedam malvazija koje su izabrane među 44 istarske malvazije da bi ih danas predstavili medijima. Među sedam vinarija bile su dvije potpuno nove koje prvi put izlažu svoja vina. Drago mi je da mlade vinarije u vrlo kratkom vremenu hvataju korak s našim vinarijama koje svi poznajete i cijenite, koji su lokomotiva vinarstva kako Hrvatske, tako i regije, a i naše malvazije. Malvazija je nakon graševine druga najproizvođenija sorta u Hrvatskoj i ono što nas veseli je to da se priključuju novi vinari i da je svake godine sve bolje, Imali smo priliku kušati najbolje malvazije koje si i ove godine mirisne, punog okusa, svježe, aromatične i nikad bolje, rekao je Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. Možemo se samo složiti.

Foto: Merlo De Graia

Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, izaslanik ministra poljoprivredi donio je jednu važni informaciju. - Vinska omotnica ponovo otvara vrata u svoje četiri mjere vezano za izgradnju, opremanje i rekonstrukciju vinarija, ali i za podizanje novih nasada kroz konverziju vinograda, što nam je izuzetno važno jer u naredne četiri godine imamo prijelazno razdoblje vezano za sadnju novih vinograda, što smo dogovorili u pregovorima prilikom ulaska u EU, i sada dodatne četiri godine RH ostvaruje kako bi podigla površine pod nasadima vinove loze, rekao je Majdak.