POSTOJI KVAKA

Odlične vijesti za korisnike Windowsa: Do kraja godine ova opcija ostaje besplatna, ali postoji jedan uvjet

30.09.2025.
Međutim, organizacija za zaštitu potrošača Euroconsumers prijavila je Microsoft zbog zakonskih prekršaja, zbog čega je Microsoft bio prisiljen povući ovu opciju i odgoditi planove

Iako je 14. listopad 2025. trebao označiti kraj besplatnih sigurnosnih ažuriranja za Windows 10, Microsoft je donio iznenadnu odluku. Milijuni korisnika računala bili su suočeni s rizikom sigurnosti, jer su morali ili platiti za nastavak podrške ili prijeći na Windows 11. Međutim, nova odluka znači da će korisnici u Europi ipak dobiti besplatna sigurnosna ažuriranja – ali samo do listopada 2026. godine, piše Bild

Iako su ažuriranja besplatna, postoji jedan uvjet: korisnici moraju imati Microsoft račun kako bi ih mogli preuzeti. Samo uz ovaj račun bit će moguće automatski primati dodatna zaštitna ažuriranja.

U početku su postojala tri opcije za produženje sigurnosnih ažuriranja, no nijedna nije bila besplatna: korisnici su mogli skupljati bodove u programu nagrada, plaćati za sigurnosne backupe u oblaku ili jednokratno platiti 30 dolara. Međutim, organizacija za zaštitu potrošača Euroconsumers prijavila je Microsoft zbog zakonskih prekršaja, zbog čega je Microsoft bio prisiljen povući ovu opciju i odgoditi planove.

Ova promjena donosi još godinu dana besplatne zaštite za milijune korisnika Windows 10, no budućnost sigurnosnih ažuriranja nakon 2026. godine ostaje nejasna.

