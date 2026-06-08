UŠTEDA za kupnju Forthinga

Auto Hrvatska je pripremila poseban PROMO paket za sve kupce Forthing modela, pružajući dodatnu sigurnost i bezbrižnost već od prvog dana korištenja vozila.
Svi Forthing modeli (Forthing T5 EVO, U-Tour i S7 REEV) od sada su dostupni uz posebne pogodnosti koje uključuju redovno održavanje vozila i osiguranje, čime kupci ostvaruju dodatnu vrijednost i dugoročnu sigurnost korištenja vozila.
PROMO paket uključuje:
- redovno održavanje prema preporuci proizvođača za prvih 5 godina ili 75.000 kilometara, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi
- servisni interval svakih 15.000 kilometara ili jednom godišnje
- osnovno i kasko osiguranje za prvu godinu korištenja vozila
PROMO paket uključen je u redovnu cijenu vozila, a njegova ukupna vrijednost prelazi 3.000 EUR.
Promotivna ponuda vrijedi za sve ugovorene kupnje Forthing modela u razdoblju od 1. svibnja do 30. lipnja 2026. godine.
Saznajte više o promotivnoj ponudi na besplatni broj telefona: 0800 1952, putem maila na:kontakt.centar@autohrvatska.hr.
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