UŠTEDA za kupnju Forthinga

Auto Hrvatska je pripremila poseban PROMO paket za sve kupce Forthing modela, pružajući dodatnu sigurnost i bezbrižnost već od prvog dana korištenja vozila.

Svi Forthing modeli (Forthing T5 EVO, U-Tour i S7 REEV) od sada su dostupni uz posebne pogodnosti koje uključuju redovno održavanje vozila i osiguranje, čime kupci ostvaruju dodatnu vrijednost i dugoročnu sigurnost korištenja vozila.

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PROMO paket uključuje:

redovno održavanje prema preporuci proizvođača za prvih 5 godina ili 75.000 kilometara, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi

servisni interval svakih 15.000 kilometara ili jednom godišnje

osnovno i kasko osiguranje za prvu godinu korištenja vozila

PROMO paket uključen je u redovnu cijenu vozila, a njegova ukupna vrijednost prelazi 3.000 EUR.

Promotivna ponuda vrijedi za sve ugovorene kupnje Forthing modela u razdoblju od 1. svibnja do 30. lipnja 2026. godine.

Saznajte više o promotivnoj ponudi na besplatni broj telefona: 0800 1952, putem maila na:kontakt.centar@autohrvatska.hr.