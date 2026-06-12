Balkanska zemlja proglašena najjeftinijom all-inclusive destinacijom: Idealna je za obitelji, pogledajte cijene

Bugarska je ove godine preuzela titulu najjeftinije all-inclusive destinacije za ljetovanje, a na vrhu liste našla se regija Burgas na obali Crnog mora. Prema istraživanju portala TravelSupermarket, Burgas je idealan izbor za obitelji zahvaljujući lijepim plažama, hotelima s akva-parkovima i pristupačnim cijenama, prenosi Nova.rs.

TravelSupermarket je za 2026. godinu usporedio cijene aranžmana i utvrdio da je Bugarska preuzela prvo mjesto od Tunisa, koji je prošle godine bio najjeftinija destinacija. Regija Burgas nalazi se na jugoistoku zemlje, duž obale Crnog mora, a najpoznatije turističko mjesto je Sunčev brijeg (Sunny Beach), najveće bugarsko ljetovalište s gotovo osam kilometara pješčanih plaža i bogatim noćnim životom. All-inclusive aranžmani za Sunčev brijeg sredinom lipnja mogu se pronaći već od 289 eura po osobi, dok tijekom srpnja cijena raste na oko 612 eura.

Turisti rado posjećuju i povijesne gradove Sozopolj i Nesebar. Nesebar je poznat po bogatoj povijesti, starom gradskom jezgru i kamenim ulicama, a simbol grada je vjetrenjača iz 19. stoljeća koja podsjeća na njegovu pomorsku tradiciju, piše britanski Sun. Dodatnu prednost Bugarske predstavljaju niski troškovi boravka – sladoled se može kupiti za oko 1,40 eura, obiteljski ručak košta približno 32 eura, dok večera za dvoje s tri jela iznosi oko 25 eura.

Iznenađenje ovogodišnje liste predstavlja Tunis, koji je prošle godine bio najjeftinija destinacija, ali je sada ispao iz prvih deset, prenosi B92. Na listi se iza Bugarske našle Menorca u Španjolskoj, Bodrum i Antalija u Turskoj, kao i Rodos u Grčkoj. Cijene odmora na Rodosu, Mallorci i u turskom Dalamanu niže su nego prošlog ljeta, uz uštede do 106 eura po osobi. Analitičari ističu da rezultati potvrđuju kako se odnos cijena i kvalitete turističke ponude mijenja iz godine u godinu, a Bugarska trenutno nudi jednu od najisplativijih opcija za europske turiste koji traže pristupačan ljetni odmor.