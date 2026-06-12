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NEKIMA JE NEUGODNO

Ostavljate li im napojnice? U Njemačkoj iznos ovisi o nekoliko faktora, ovo se smatra prikladnim

Zagreb: Kartično plaćanje napojnica u caffe baru Quahwe
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 13:11

Napojnice koje klijenti ostavljaju plaćanjem kreditnom karticom također se moraju proslijediti zaposlenicima i trenutačno su oslobođene poreza

Napojnica u frizerskom salonu nije obaveza, ali predstavlja mali znak zahvalnosti koji pokazuje da cijenite trud i profesionalnost frizera. Iako ne postoji strogo pravilo koliko novca dati, uobičajena praksa u Njemačkoj, kako piše t-online, jest davanje od pet do deset posto od konačnog iznosa na računu, a odluka uvijek ostaje na klijentu. Iznos napojnice može ovisiti o više faktora: zadovoljstvu pruženom uslugom, složenosti i trajanju frizure, ljubaznosti osoblja, pa čak i o tome je li uključeno pranje kose ili dodatni tretmani.

Za mnoge osobe davanje napojnice može biti neugodno, posebno ako nisu sigurne što je prikladno. Kako biste izbjegli nelagodu, korisno je prethodno provjeriti nepisane standarde salona ili se raspitati kod prijatelja i poznanika o njihovim iskustvima. Ako niste sigurni kako izračunati 10 posto, jednostavno možete zaokružiti iznos na najbližu deseticu, što olakšava plaćanje i daje vam mir. Plaćanje gotovinom je često praktično jer omogućuje da napojnicu odmah predate osobi koja vas je poslužila, bez traženja sitniša. Osim toga, kratka usmena pohvala u kombinaciji s napojnicom dodatno naglašava vašu zahvalnost i može biti motivacija za osoblje da i dalje pruža kvalitetnu uslugu.

U mnogim frizerskim salonima postoji posuda ili kasica za napojnice, a vlasnici salona nemaju pravo uzimati dio tih sredstava za sebe. Napojnice koje klijenti ostavljaju plaćanjem kreditnom karticom također se moraju proslijediti zaposlenicima i trenutačno su oslobođene poreza. Na taj način osoblje dobiva zasluženo priznanje za svoj trud, a klijenti imaju jednostavan način da iskažu zahvalnost.

Iako napojnica nije obavezna, ona je simbol poštovanja prema profesionalcima koji se brinu za vaš izgled i zadovoljstvo. Trebala bi biti dobrovoljna i proporcionalna kvaliteti usluge, ali i vašim osobnim mogućnostima. Dobar odnos s frizerom, iskazano poštovanje i pažnja prema njegovom trudu često zna rezultirati boljom uslugom i prijatnijim boravkom u salonu.

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Ključne riječi
napojnica frizer Barkod

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