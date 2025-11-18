Naši Portali
PODMUKLA PREVARA

Od 'Netflixa' vam je stigla ova poruka? Ne nasjedajte, ukrast će vam sve podatke

VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 11:00

Ako primite takvu poruku, preporučuje se odmah je izbrisati. Ako ste već unijeli svoje podatke, odmah kontaktirajte svoju banku ili kartičarsku kuću kako biste zaštitili svoj račun

Dok uživate u omiljenom filmu, na mobitel vam može stići mail koji izgleda kao obavijest od Netflixa. Poruka može sadržavati tekst poput: "Vaša pretplata je istekla – obnovite je odmah za samo dva eura!" Na prvi pogled, ovo može izgledati kao stvarna ponuda, ali potrošački centar Sjeverne Rajne-Vestfalije upozorava da je riječ o prevari, piše Fenix.

Mnogi korisnici trenutno primaju slične lažne poruke, a prevaranti se predstavljaju kao Netflix kako bi naveli korisnike da kliknu na poveznicu koja vodi na lažnu stranicu. Cilj prevaranata je krađa osobnih podataka i podataka o plaćanju. Iako ove poruke izgledaju uvjerljivo, s Netflix logom i stilom pisanja koji podsjeća na originalne obavijesti, postoje jasni znakovi upozorenja.

Na primjer, ove poruke nemaju osobno obraćanje, što je jedan od ključnih znakova da nešto nije u redu. Također, često sadrže pravopisne pogreške koje nisu karakteristične za profesionalnu komunikaciju. E-mail adresa pošiljatelja može biti sumnjiva i ne odgovara Netflixovoj službenoj domeni.

Poruka također često stvara pritisak, s frazama poput „Ponuda vrijedi samo kratko vrijeme!“, čime se pokušava nagovoriti korisnika na brzu reakciju. Ako kliknete na poveznicu, često ćete biti preusmjereni na lažnu stranicu koja izgleda kao prava Netflixova stranica, no traži unos osobnih podataka, što nikako ne smijete učiniti.

Ako primite takvu poruku, preporučuje se odmah je izbrisati. Ako ste već unijeli svoje podatke, odmah kontaktirajte svoju banku ili kartičarsku kuću kako biste zaštitili svoj račun. Također, potrebno je prijaviti prijevaru policiji kako bi poduzeli odgovarajuće mjere. Za sigurnost, uvijek provjeru statusa svog Netflix računa obavljajte isključivo putem službene Netflix aplikacije ili web stranice, a nikada putem poveznica iz nepoznatih poruka.

Opasnosti od ovih lažnih stranica ne prestaju samo na krađi podataka. Često takve stranice instaliraju zlonamjerni softver (malware) na vaš uređaj, a u najgorem slučaju, prevaranti mogu preuzeti kontrolu nad njime i tražiti otkupninu. Netflix je već dugo na meti prevaranata, koji se često predstavljaju kao odjel za naplatu i prijete korisnicima gašenjem računa i naplatom velike svote novca. Također, bila su u opticaju obećanja o besplatnim godišnjim pretplatama uz unos podataka na lažnoj stranici, što je također bila prevara.

