Nemojte riskirati: Znate li da u ovoj situaciji morate potrubiti bez obzira na sve?

Zakon jasno propisuje da vozači moraju koristiti zvučni signal upozorenja kad god to situacija na cesti zahtijeva, a posebno kada se uz cestu nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na vozila. To je obveza koju ne smijemo zanemariti, piše HAK.

Iako bi se ova zakonska odredba mogla doimati kao opća smjernica, pravi je cilj spriječiti nesreće koje mogu nastati zbog ignoriranja takvih propisa. Tragični slučaj koji je došao pred Vrhovni sud pokazuje koliko ozbiljne posljedice može imati nepažnja vozača.

U ovom slučaju, 11-godišnji dječak igrao se uz cestu i, nakon što mu je lopta skliznula na kolnik, prešao je cestu, ne primijetivši vozilo koje je dolazilo. Vozač je smanjio brzinu na 20 km/h, no nije upozorio dijete zvučnim signalom, što je ključni propust koji je doveo do nesreće.

Iako je dječak napravio neoprezan korak, sud je podijelio odgovornost, smatrajući da vozač nije poduzeo sve potrebne mjere opreza. Prema presudi, 70% odgovornosti snosi dječak, dok 30% ide na račun vozača, iako se vozilo kretalo minimalnom brzinom. Zakon jasno nalaže da vozači moraju obratiti pažnju na djecu i druge pješake, te poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući korištenje zvučnog signala.