Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
Zgrada Vjesnika gori satima
FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Buktinja ne posustaje, krhotine padaju sa zgrade Vjesnika
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
Poslušaj
Prijavi grešku
SPAŠAVA GLAVU

Nemojte riskirati: Znate li da u ovoj situaciji morate potrubiti bez obzira na sve?

automobil, vožnja
Foto: unsplash
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 07:00

Tragični slučaj koji je došao pred Vrhovni sud pokazuje koliko ozbiljne posljedice može imati nepažnja vozača

Zakon jasno propisuje da vozači moraju koristiti zvučni signal upozorenja kad god to situacija na cesti zahtijeva, a posebno kada se uz cestu nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na vozila. To je obveza koju ne smijemo zanemariti, piše HAK.

Iako bi se ova zakonska odredba mogla doimati kao opća smjernica, pravi je cilj spriječiti nesreće koje mogu nastati zbog ignoriranja takvih propisa. Tragični slučaj koji je došao pred Vrhovni sud pokazuje koliko ozbiljne posljedice može imati nepažnja vozača.

U ovom slučaju, 11-godišnji dječak igrao se uz cestu i, nakon što mu je lopta skliznula na kolnik, prešao je cestu, ne primijetivši vozilo koje je dolazilo. Vozač je smanjio brzinu na 20 km/h, no nije upozorio dijete zvučnim signalom, što je ključni propust koji je doveo do nesreće.

Iako je dječak napravio neoprezan korak, sud je podijelio odgovornost, smatrajući da vozač nije poduzeo sve potrebne mjere opreza. Prema presudi, 70% odgovornosti snosi dječak, dok 30% ide na račun vozača, iako se vozilo kretalo minimalnom brzinom. Zakon jasno nalaže da vozači moraju obratiti pažnju na djecu i druge pješake, te poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući korištenje zvučnog signala.
Ključne riječi
vožnja auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja