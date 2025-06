Na Večernjakovoj biciklijadi premijerno prometna radionica za najmlađe

Vjerujemo kako su mnogi od vas u svojim kalendarima već označili 7. lipnja kao dan rezerviran za Večernjakovu biciklijadu. Novo izdanje ove dugogodišnje sportsko-rekreativne manifestacije održat će se u sportskom centru Vugrinščak u Samoboru, nakon što do tamo od zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana dobicikliraju natjecatelji. Njihov start predviđen je za 10 sati, a po dolasku u Samobor očekuje ih bogat zabavni program. Uz zabavu lakše se usvajaju i nova znanja, pa raznolik program Večernjakove biciklijade premijerno donosi prometnu radionicu za najmlađe. Prometna abeceda naziv je edukativnog projekta namijenjenog djeci predškolske i niže školske dobi, mališanima u dobi od četiri do sedam godina. Početak prometne radionice zakazan je za 14 sati, a u 60 minuta njezina trajanja najmlađi – pa time i najranjiviji sudionici u prometu – s edukatoricom će proći najvažnije točke sigurnog sudjelovanja u prometu.

Foto: Mladen Milčić

Koji je put od kuće do parka bolji? Zašto i na pješačkom prijelazu moramo biti oprezni? Koja je razlika između semafora za pješake i onoga za automobile? Koliko vremena automobilu treba da se zaustavi? Vide li me vozači od automobila parkiranih uz rub ceste? To je samo mali dio tema koje će mališani proći kroz pričanje priča, igranje uloga, crtanje i bojanje. Posebno osmišljeni radni listovi za njih su već spremni, kao i prva prometna bojanka s radnim zadacima "I ti možeš biti superpješak!" Prometnu bojanku svi će sudionici radionice dobiti na dar, a po završetku radionice očekuje ih i potvrda za uspješno sudjelovanje. Naravno, važnije od potvrde su spoznaje koje će djeca ponijeti sa sobom.

Današnji promet uvelike se razlikuje od onoga od prije nekoliko godina, a djecu i dalje učimo iste stvari: preko ceste se prelazi preko zebre; gledaj lijevo, desno pa opet lijevo; ako ne vidiš dobro cestu, osluhni nailazi li vozilo... Vjerojatno uočavate problem - svijet se promijenio, promet se promijenio. Djeca često stradavaju upravo na zebri, vozači gledaju u mobitele umjesto pred sebe, električne aute ne možemo čuti. Prometna edukacija nužna je već od najranije dobi. S tim se slažu stručnjaci različitih profila: policajci, psiholozi, prometni stručnjaci, odgajatelji... Spojite ugodno s korisnim. Provedite subotu u Samoboru, na Večernjakovoj biciklijadi. Bez obzira stižete li organizirano biciklom iz Zagreba ili se biciklijadi pridružujete u Samoboru, uživajte u ugodnom društvu, bogatom zabavnom programu i lijepom vremenu, a svoje mališane s povjerenjem na sat vremena prepustite učenju kroz igru i crtanje u edukativnoj radionici "Prometna abeceda".