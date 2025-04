Nikako nemojte voziti na zimskim gumama ljeti: Ovo su opasnosti koje vam prijete

Brojni vozači ljeti se nastavljaju voziti svoj automobil i to sa zimskim gumama, što je vrlo opasno. Zimske gume su mekše od ljetnih i više se troše na visokim temperaturama. Postoji još jedan, ozbiljniji problem, a to je sigurnost. Naime, Njemački autoklub (ADAC) objašnjava da zimske gume u ljetnim mjesecima mogu povećati rizik od nesreća. Upotreba zimskih guma u prijelaznom razdoblju (svibanj/lipanj) manje je kritična jer temperature još nisu konstantno visoke. Premda je i to upitno s konstantnim porastom temperatura na godišnjoj razini, javlja Revija HAK.

Usred ljeta zimske gume predstavljaju sigurnosni rizik zbog visokih temperatura asfalta. Zimske gume s gotovo punom dubinom profila (četiri do pet milimetara) ne bi se trebale koristiti ljeti, već ih treba sačuvati za sljedeću zimu. Kod guma sa smanjenom dubinom profila nedostaci mogu biti manji, pokazalo je ispitivanje ADAC-a. Opet, gazni sloj ne smije biti manji od tri milimetra jer to povećava rizik od akvaplaninga. Zimske gume posebno su opasne tijekom brze vožnje ili na visokim temperaturama asfalta. Velike brzine mogu uzrokovati da se guma pregrije, što može ozbiljno utjecati na njezine performanse. Posebice kod maksimalno natovarenog vozila, primjerice na putovanjima na odmor. Visoke temperature i velika opterećenja dovode do jačeg zagrijavanja gazne površine i nedovoljnog prianjanja.

ADAC je testirao tri različita modela zimskih guma s različitim dubinama profila u ljetnim uvjetima i usporedio ih s ljetnim gumama. Rezultati su alarmantni: na suhoj cesti, put kočenja pri brzini od 100 km/h do potpunog zaustavljanje sa zimskim gumama znatno je produžen. Pri temperaturi asfalta od 30 do 36 stupnjeva, u trenutku kada se vozilo s ljetnim gumama zaustavilo (put kočenja 36,3 metara), automobil sa zimskim gumama bio je na 37 km/h (put kočenja 41,9 m).