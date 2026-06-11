Znate li što se događa s fekalijama u avionu? Vjerojatno nije onako kako mislite, stručnjaci otkrili pravu istinu

Toalet u avionu uvijek je izazivao znatiželju putnika: izuzetno je glasan, koristi vrlo malo vode, a rijetki znaju kamo zapravo odlazi sve što u njega spustimo. Većina modernih zrakoplova koristi vakuumske toalete, što znači da se sadržaj školjke uklanja kombinacijom vode i snažnog usisavanja. Voda tehnički nije nužna, no pomaže isprati ostatke koje usisavač ne pokupi, čime školjka ostaje čista.

Negativni tlak koji omogućuje ispuhivanje urina i izmeta stvara se na dva načina, ovisno o visini leta. Kako piše t-online, pri manjim visinama generator stvara snažan protok zraka koji povuče sav sadržaj WC školjke, dok se na većim visinama, iznad otprilike 500 metara, dovoljno snažan diferencijalni tlak između školjke i spremnika samostalno pobrine da urin i izmet budu usisani. Upravo zbog toga WC proizvodi karakterističnu, zaglušujuću buku. Da je protok slabiji, toaleti bi bili tiši, ali tada bi rizik da se ne usisa sav sadržaj bio znatno veći. Slični sustavi koriste se i u vlakovima i brodovima, pa i tamo toaleti mogu biti vrlo glasni.

Putnicima se savjetuje da ispire WC tek nakon što ustanu, jer jak usis može stvoriti vakuum koji može ugroziti osobu koja sjedi. Ako daska potpuno prekrije školjku, usis može biti toliko snažan da stvara neugodan efekt “usisavanja”. To je jedan od razloga zašto posade aviona uvijek naglašavaju pravilno korištenje toaleta i oprez pri ispiranju.

Suprotno popularnim mitovima, avion ne izbacuje urin i izmet tijekom leta. Otpad završava u posebnom spremniku zajedno s plavim kemikalijama koje usporavaju razgradnju, a sadržaj se čuva do slijetanja i naknadnog pražnjenja. Spremnici se redovito prazne i dezinficiraju na aerodromima, što osigurava higijenu i sprječava neugodne mirise unutar kabine. Ipak, ponekad, zbog tehničkih kvarova, dio sadržaja može procuriti na otvor za pražnjenje. Budući da su vanjske temperature na velikim visinama izuzetno niske, urin, izmet, voda i kemikalije mogu se smrzavati, stvarajući tzv. “plavi led” na vanjskoj strani zrakoplova. Taj plavi led ponekad otpada tijekom leta, ali češće se odvoji tek nakon slijetanja.

Interesantno je da sustav koristi minimalnu količinu vode: većina modernih vakuumskih WC-a troši samo oko 1 litru po ispiranju, što je znatno manje od standardnih kućnih toaleta koji koriste 6–9 litara po ispiranju. Osim ekološke i tehnološke učinkovitosti, vakuumski sustav omogućuje brže pražnjenje spremnika i manju težinu sustava, što je ključno za ekonomičnost i sigurnost aviona.

Dakle, iako isprazniti WC u avionu može zvučati dramatično i neugodno, cijeli proces je rezultat preciznog inženjeringa koji kombinira vakuum, minimalnu vodu i kemikalije. Svi ti elementi zajedno osiguravaju da sadržaj ne ugrožava let, putnike ni posadu, a plavi trag koji ponekad vidite izvana samo je dokaz koliko je ekstreman okoliš u kojem avion leti.