6 trikova koji mi olakšavaju život na Samsung S26 Ultri i jedna stvar koja me živcirala

Kad bi organizirali neke grupe odvikavanja od gadgeta i mobitela, jedan sam od onih koji bi se zasigurno morao prijaviti. Znate onaj osjećaj nelagode kada zagubite mobitel, ili vam je iscurila baterija? Definitivno mi nije svejedno ako mi je mobitel isključen ili nedostupan pa sam čak i u kinu za vrijeme zabavnog filma "Gospodari svemira" provjeravao mobitel za bitne poruke. Sve te notifikacije, vijesti, podijeljeni memovi, linkovi, poruke, pozivi i sva ta digitalna buka mi je i dalje fascinantna, nekada me i živcira, ali u poslu mi je iznimno bitna pa sav taj "šušur" prihvaćam kao način života. No, zanimljivo mi je primijetiti i različite servise ili načine korištenja ovisno o kojem se mobitelu radi pa ću u ovom tekstu proći neku redovnu svakodnevicu kroz koju prolazim na primjeru korištenja pametnog telefona Samsung Galaxy S26 Ultra.

Iako je danas konkurencija prilično žestoka i na Android tržištu ima puno zanimljivih mobitela, Samsungova Ultra i dalje uživa status "mobitela" kojeg treba pobijediti. Ne sviđaju mi se sve stvari na novoj S26 Ultri, ali cijenim da je Samsung godinama ostao vrlo pouzdan na softverskoj strani i time mi u mnogočemu olakšao život. Vjerojatno nećete većinu svih mogućnosti i AI alata ni iskoristiti na ovom mobitelu, nisam ni ja, a neke sam čak i deaktivirao, no ima tu stvarno puno toga.

Foto: Danijel Lijović

1. Top novitet: zaštiti mi privatnost Jasno, kad govorimo o novim stvarima vezano uz Samsung Galaxy S26 Ultru tu se mora spomenuti aktiviranje privatnosti ekrana (Privacy Display). Kada god u društvu pokažem kako ova novotarija funkcionira svi se iznenade. Samsung je uspio stvoriti ovu novu efektnu značajku manipuliranjem uključenosti dioda ekrana i dobiti čak nekoliko razina zasjenčenja ekrana i tako ograničiti vidljivost sadržaja kada se ekran promatra pod kutem.

Privacy Display na Samsung S26 Ultri Foto: Danijel Lijović

Iako na kraju ovu opciju ne koristim često u svakodnevnom korištenju, jesam je više puta palio u tramvaju i javnom prijevozu te na aerodromima i avionima. Super je stvar što se može namjestiti da se "sakrije" ekran samo za određene aplikacije poput WhatsAppa, bankovne aplikacije ili pak za notifikacije. Ne volim koristiti mobitel predugo u takvom načinu rada jer ekran jasno izgubi na svojoj atraktivnosti u tom sivilu, ali definitivno je usluga efektna. Sada još čekam da Samsung nekako uspije naštimati piksele i diode da se nekako zamrači ili šifrira ekran i kada netko iza mene gleda izravno u mobitel kao i ja.

S26 Ultra uvijek spremna i za selfie Foto: Danijel Lijović

2. Sinkroniziraj mi u pozadini informacije kroz više aplikacija. No, najviše volim kada mobitel odrađuje neke poslove za koje nisam nužno ni svjestan da se odvijaju u pozadini. Tako sam nedavno rezervirao smještaj u Zadru, a mobitel je to skužio i ubacio mi rezervaciju u hostel. Do dana polaska nisam uopće ni provjeravao gdje trebam voziti, a onda sam umjesto da tražim rezervaciju po mailovima samo otvorio kalendar na mobitelu i tamo je bio ne samo naziv smještaja, nego jasno i adresa s linkom na Google mape i jednim klikom sam bio spreman za vožnju. Ista stvar funkcionira i kada kupim avionsku kartu. Uskoro letim za Ameriku i prepuštam mobitelu i softveru da me upute kada je koji let i u kojoj vremenskoj zoni. A Samsungova S26 Ultra će me upozoriti ili predložiti i kad je vrijeme da se krene na aerodrom.

TV voditeljica i sportska novinarka Valentina Miletić Foto: Danijel Lijović

3. Nauči što želim vidjeti i kad je to zaboravim: Na duljim letovima preračunavanje satova po vremenskim zonama zna biti zamorno i lako se mogu izgubiti kada se točno gdje što događa. Recimo, ja sam si u Googleov kalendar ukucao početke utakmica hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a ta vremena neće biti pogrešna kada preletim šest vremenskih zona, nego će se preračunati u lokalno vrijeme. No, nisam ni to trebao napraviti, recimo utrke Formule 1 sam spojio s kalendarom i sada u rasporedu imam uneseno svaki trening, svake kvalifikacije i svaku utrke sezone. Dodatno, Ultra mi pošalje notifikaciju pred početak utrke. Tako sam si namjestio i praćenje NFL sezone kroz utakmice New England Patriotsa.

Jusuf i Emina Nurkić na red carpetu Sunset Sport festivala u Zadru snimljeni mobitelom Samsung Galaxy S26 Ultra Foto: Danijel Lijović

Također, S26 Ultra "uči" koje sportove ili sadržaj volim pa mi počne nuditi rezultate uživo i kada nisam specifično neku utakmicu zadao u praćenje. Kad god padne gol na utakmici vidim to i kao obavijest na mobitelu, ovisno o kojem se prijenosu radi nekada i prije vidim novi rezultat na mobitelu, nego na televiziji u prijenosu utakmice. Više puta mi se tako znalo dogoditi da mi je mobitel "spojlao" trenutak neizvjesnosti dok sam gledao utakmicu. Ovo je Samsungova značajka Now Bar koju Samsung koristi već godinama, ali to mi je i jedna od najdražih korisničkih značajki na Samsungovim mobitelima.

Foto: Danijel Lijović

4. Mobitel svjestan okruženja i promjena. Imam još jedan slikovit primjer kada mi je Ultra pomogla, a da nisam ništa podešavao na mobitelu. Recimo, vozio sam ovih dana za Zadar i koristio navigaciju. Kad sam ušao u tunel sve se jasno malo zamračilo, pogotovo kako to zna bivati kad je jako sunce vani. No, istog trenutka kad se okruženje zamračilo S26 Ultra je to primijetila i aktivirala način rada ekrana u mraku i moja ruta je ostala vrlo vidljivom. Čim sam izašao iz tunela, vratile su se početne postavke ekrana. To mi je samo još jedan od onih zornih prikaza kako su danas mobiteli više nego ikad "svjesni" gdje su i što rade njihovi korisnici. Jasno, može to malo zvučati i zabrinjavajuće, ali u današnje doba visoke tehnologije mislim da smo se odavno odrekli potpune privatnosti. Ako mi pritom mobitel donese konkretnu korist i olakša mi dan, to smatram korisnim i uspješnim.

Foto: Danijel Lijović

5. Visoka kvaliteta fotografiranja. Nova Galaxy S26 Ultra nije donijela neke velike pomake i iskorake u kvaliteti fotografiranja u odnosu na lanjski model, ali to je i dalje i izvrstan fotoaparat. Telefoto kamera može se kvalitetno boriti s bilo kojom konkurencijom, a sudeći ne samo po mojem iskustvu nego i reakcijama ljudi oko mene, gotovo uvijek dosta dobro odradi bilo koje fotografiranje. Često me u društvu traže da ja snimim fotografiju jer sada već znaju da vjerojatno imamo neki novi dobar mobitel na testiranju. Ultra mi je još jednom poslužila i kao profesionalno fotoaparat na Sunset sport festivalu u Zadru gdje sam snimao i puno poznati osoba na red carpetu. Kad su slavnog bivšeg talijanskog nogometaša Alessandra Del Piera kolege novinari okružili da bi uzimali izjave, Ultra mi je tu pomogla da uz pomoć telefoto objektiva i dalje uhvatim 'čiste' fotografije iz bliskog kadra. S26 Ultra je definitivno spreman za red carpet, a može poslužiti i James Bondu, bilo da telefoto kamerom 'špijunira' udaljene kadrove, ili da snima sve oko sebe pa još i transkribira izrečeno...

GALERIJA Fotografije snimljene mobitelom Samsung Galaxy S26 Ultra

U zadnje vrijeme sam najviše koristio upravo Samsung Galaxy S26 Ultru i tu se jednostavno osjeti da Samsung održava svoj visoki i pouzdani standard. Na nedavnom tehnološkom događaju Montenegro Future Festival snimao sam iz publike jedan panel na kojem su nastupili i hrvatski stručnjaci esporta Nikola Stolnik i Leonardo Bujas pa mi se poslije Nikola zahvaljivao na dobroj fotografiji koju sam na kraju objavio i u Večernjem listu. "Pa ovo je bolje od službenog fotografa", dobacio mi je Stolnik tom prigodom. Iako se uvijek kod fotografiranja trudim uhvatiti dobar kadar, treba ipak zahvaliti i telefoto kameri S26 Ultre što i kod uvećanja zadržava vrlo oštre detalje.

Nikola Stolnik Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

6. Lakše i korisnije editiranje fotografija. Na novoj Ultri Samsung je još doradio i proširio svoju paletu uređivanja fotografija. Kada iz galerije izaberete fotografiju i kliknete na Galaxy AI zvjezdice imate cijeli niz mogućnosti za dorađivanje kadrova ili pak potpunu promjenu. Izrezati neželjeni kadar s fotografije je stvarno postalo vrlo jednostavno.

Foto: Danijel Lijović

Može se i dodavati druge stvari na fotografiju pa i čak u potpunosti promijeniti ugođaj. Recimo, fotografirao sam plažu u Zadru i zadao Ultri da mi fotografiju pretvori u noćni prizor. Ovo se može zadati i glasom, no na hrvatskom jeziku nije mi uspjelo, nego samo na engleskom. Definitivno Samsung ima ovdje još dosta prostora na lokalizaciji AI alata. Recimo bilo bi mi super kad bi cool značajka transkribiranja poziva radila i na hrvatskom jeziku.

Editiranje fotografija uz pomoć umjetne inteligencije na mobitelu Samsung Galaxy S26 Ultra

1. Malo manje prisluškivanja kada to ne želim. Jedna od AI caka koja mi, pak, ne odgovaraju najbolje je (pretjerano) slušanje svega i svačega. Svako malo bi mi znatiželjna Ultra osluškivala što pričam ili zvukove oko mene, valjda je Bixby jedva čekao da konačno počnem više s njim razgovarati. Onda mi je mobitel počeo i transkribirati sve što pričam ja ili ljudi u mojoj blizini pa me je to živciralo. Reagirao sam kao svaki nezadovoljnik dok čeka rješenje korisničke službe i isključio pristup glasovnoj detekciji (Voice Access). I od tada mi je malo lakše...

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Samsung svako godine malo popravi stanje svoje baterije na Ultri, ali to je jedna od stvari koji me brinu i za koju držim da Korejci trebaju još pojačati i omogućiti bolju autonomiju. Ali, bar jesam vrlo zadovoljan brzim punjenjem. I za 15 minuta se može "spasiti" stvar i dobrano izbjeći iz zone curenja baterije. A upravo je baterija jedno od ograničenja da mi mobitel nije još veća zamjena za računalo ili tablet. Jer često mi je puno lakše i jednostavnije ne nositi na novinarske zadatke laptop (fotoaparat sam odavno umirovio zbog mobitela) pa zapisujem bilješke, a ponekad i cijele tekstove na mobitelu. No, kada bih baš sve zadatke prebacio na mobitel, onda bi Ultru trebao više puta tijekom dana spajati na punjenje...

Foto: Danijel Lijović