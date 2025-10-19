Ne čekajte zimu za prilagodbu auta: Ovo su ključni koraci kojima ćete izbjeći katastrofu

Zima pretvara ceste u nepredvidive poligone gdje prianjanje slabi, a zaustavni put se drastično produljuje. Hladnoća, snijeg i led povećavaju rizik od kvarova i nesreća, što potvrđuje i podatak o više od 100.000 prometnih nesreća u snježnim uvjetima samo u 2023. Stoga je pravovremena i temeljita priprema automobila ključna kako biste zaštitili sebe, svoje suputnike i druge sudionike u prometu, a neke savjete možete početi primjenjivati već sada.

Apsolutni temelj sigurne zimske vožnje su odgovarajuće gume. U Hrvatskoj je zimska oprema obavezna od 15. studenog do 15. travnja, što podrazumijeva četiri zimske gume (s oznakom M+S) ili ljetne gume s profilom od najmanje 4 mm uz lance u pripravnosti. No, stručnjaci upozoravaju da su zimske gume daleko superiorniji izbor jer njihova smjesa ostaje mekana i na temperaturama ispod 7°C, osiguravajući bolje prianjanje i kraći zaustavni put. Ljetne gume u tim uvjetima postaju krute i opasne. Redovito provjeravajte tlak u gumama, jer on pada s temperaturom i utječe na stabilnost vozila. Ne zaboravite ni dubinu profila, koja ne smije biti manja od preporučena 4 mm.

Hladna jutra najveći su test za akumulator, čiji kapacitet drastično opada na niskim temperaturama. Ako je vaš akumulator stariji od tri godine ili primijetite otežano paljenje, provjerite ga u servisu prije nego što vas iznevjeri. Istovremeno, vitalno je provjeriti i sve tekućine. Rashladna tekućina, antifriz, mora biti otporna na smrzavanje do najmanje -25°C kako bi se spriječila teška oštećenja motora. Ljetnu tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla obavezno zamijenite zimskom koja se neće smrznuti u sustavu, jer dobra vidljivost spašava živote. Također, provjerite razinu i viskoznost motornog ulja prema preporuci proizvođača.

Vidjeti i biti viđen osnovno je pravilo sigurne vožnje, a zimi je ono važnije no ikad. Istrošene metlice brisača zamijenite novima, po mogućnosti zimskim modelima s gumenom zaštitom koja sprječava nakupljanje leda. Provjerite ispravnost svih svjetala na vozilu – od kratkih i dugih do pokazivača smjera. Neispravno svjetlo može biti uzrok teške nesreće u uvjetima smanjene vidljivosti. Jednako je važan i ispravan sustav za grijanje i odmagljivanje stakala. Sve to ne vrijedi mnogo bez pouzdanih kočnica, stoga je nužan pregled kočionih pločica, diskova i razine kočione tekućine.

Čak i uz savršeno pripremljen automobil, nepredviđene situacije su moguće. Zato je ključno u prtljažniku imati zimski set za hitne slučajeve. On mora sadržavati strugalicu za led, metlicu, manju lopatu, pijesak ili mačji pijesak za izvlačenje iz snijega, kabele za paljenje, deke, rukavice i svjetiljku. Ne zaboravite na vodu, trajne grickalice i prijenosni punjač za mobitel. Uz to, uvijek držite spremnik goriva barem do pola punim. To sprječava smrzavanje u sustavu goriva i osigurava vam grijanje ako ostanete zameteni na cesti čekajući pomoć.

Prilagodba stila vožnje zimskim uvjetima jednako je važna kao i tehnička ispravnost vozila. Osnovno pravilo je – usporite. Povećajte razmak od vozila ispred sebe na barem dvostruko, jer je zaustavni put na ledu i snijegu neusporedivo duži. Izbjegavajte nagle pokrete upravljačem, nagla kočenja i ubrzanja. Posebno oprezni budite kraj ralica; držite velik razmak i ne vozite tik uz njih. Ako ipak ostanete zaglavljeni, ostanite u vozilu. Upalite unutrašnje svjetlo kako biste bili vidljivi. Motor palite povremeno, tek toliko da se ugrijete, i obavezno provjerite je li ispušna cijev čista od snijega kako biste izbjegli smrtonosno trovanje ugljičnim monoksidom.

Konačna priprema uključuje i provjeru dijelova koji se često zanemaruju. Hladnoća čini gumene dijelove poput remenja i crijeva krhkima i podložnima pucanju, a njihov kvar može uzrokovati zaustavljanje motora. Neka ih mehaničar pregleda. Također, redovito perite vozilo, s posebnim naglaskom na podvozje, kako biste uklonili sol koja uzrokuje koroziju.