POMEO JAKE IGRAČE

Kineski div opako guta konkurenciju: Ovo je njihov auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka

VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 19:00

Povratak 2021. godine, uz poboljšanu kvalitetu i novu prodajnu mrežu, omogućio je marku da doživi preporod

Na cestama Južne Afrike sve je više kineskih vozila, a jedan od vodećih brandova je Chery sa svojom serijom Tiggo, koja je postala najprodavanije kinesko vozilo u zemlji. S prosječno 60 prodanih vozila dnevno, Tiggo je ozbiljan konkurent u segmentu kompaktnih SUV vozila. U listopadu 2025., model Tiggo 4 postao je treće najprodavanije vozilo u zemlji s 1.725 prodanih primjeraka, nadmašivši konkurenciju poput Toyote Corolla Cross.

Chery je postigao impresivan rast, a kineske marke sada drže 11,8% tržišta novih vozila u Južnoj Africi, u odnosu na samo 2,8% 2020. godine. Taj uspjeh temelji se na povoljnim cijenama, bogatoj opremi i širokoj ponudi modela. Tiggo 4 je dostupan u 13 različitih verzija, a osnovni model s cijenom od 13.800 € nudi opremu koja je inače rezervirana za skuplje vozila.

Chery se također uspješno širi na tržište hibridnih vozila s modelom Tiggo Cross CSH Hybrid, koji je najpovoljniji hibrid u Južnoj Africi s cijenom od 22.500 €, a u kolovozu 2025. prodano je 122 primjerka.

Chery je na južnoafričko tržište ušao početkom 2000-ih, ali se povukao zbog loše percepcije kvalitete kineskih vozila. Povratak 2021. godine, uz poboljšanu kvalitetu i novu prodajnu mrežu, omogućio je marku da doživi preporod. Prodaja je porasla s 8.013 vozila u 2022. na 16.110 u 2023. godini, a tvrtka razmatra i mogućnost lokalne proizvodnje u Južnoj Africi.

Ovaj uspjeh Cheryja također je potaknuo rast prisutnosti kineskih brendova u drugim dijelovima svijeta, uključujući Hrvatsku, gdje su također prisutni sestrinski brendovi Omoda i Jaecoo, koji bilježe snažan rast. Kineski proizvođači automobila očito su na dobrom putu da postanu ozbiljan konkurent globalnim gigantima.

kineski auti auto Barkod

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
19:47 12.11.2025.

Je li ovo dobra, ili loša vijest?

Avatar Top
Top
19:29 12.11.2025.

Automobili Izgleda kao cirkus . općenito svi električni modeli su kao sanduci previše teški uništavaju ceste u troše gume .

