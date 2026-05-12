NIJE DOBRO

Novi udarac na novčanike vozača: Gorivo nije jedino zbog čega ćete brojati svaki cent, i ovo bi uskoro moglo poskupjeti

12.05.2026.
u 15:00

Prema podacima Argusa, Bliski istok čini oko 20 posto svjetske proizvodnje baznih ulja skupine III, dok Europa iz te regije dobiva čak 72 posto svog uvoza tih ulja. Zbog toga su poremećaji u Perzijskom zaljevu posebno osjetljivi za europsko tržište

Njemačka i ostatak Europe suočavaju se s novim pritiskom na tržištu motornih i industrijskih maziva. Zbog poremećaja u opskrbi iz Perzijskog zaljeva sve je teže nabaviti bazna ulja skupine III, ključnu sirovinu za proizvodnju visokokvalitetnih sintetičkih maziva.Tržišni analitičari upozoravaju da bi se nestašica mogla dodatno pogoršati do lipnja, osobito ako se ne normalizira brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Posljedice bi najviše mogao osjetiti automobilski sektor, uključujući servise i dobavljače ulja za moderna vozila, piše Fenix.

Moderna motorna ulja ne sastoje se samo od “običnog” mineralnog ulja. Za mnoga novija vozila koriste se visokorafinirana bazna ulja skupine III i sintetičke komponente poput PAO-a, jer omogućuju bolju stabilnost, manju potrošnju, bolju zaštitu motora i rad u širem temperaturnom rasponu. ADAC podsjeća da se kod izbora ulja uvijek moraju poštovati specifikacije proizvođača vozila, primjerice VW, BMW, Mercedes-Benz ili ACEA/API norme. Korištenje ulja koje ne ispunjava propisane zahtjeve može dovesti do oštećenja motora i problema s jamstvom.

Prema podacima Argusa, Bliski istok čini oko 20 posto svjetske proizvodnje baznih ulja skupine III, dok Europa iz te regije dobiva čak 72 posto svog uvoza tih ulja. Zbog toga su poremećaji u Perzijskom zaljevu posebno osjetljivi za europsko tržište. Dodatni problem stvaraju logističke prepreke. Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za energente i petrokemijske proizvode, trenutačno je ozbiljno pogođen krizom, a dio dobavljača pokušava pronaći alternativne rute. One su, međutim, skuplje, sporije i logistički ograničene. Na tržištu se rast cijena već vidi. Argus navodi da su spot cijene baznih ulja skupine III u SAD-u više nego udvostručene, dok su u Europi porasle za oko 70 posto od početka rata. Takav rast sirovina mogao bi se preliti i na cijene gotovih motornih ulja u trgovinama i servisima.

ADAC navodi da zamjena ulja u servisu u Njemačkoj danas uglavnom ne stoji manje od 100 eura, dok samostalna zamjena, uz kupnju ulja, filtra i brtve, obično stoji oko 50 do 90 eura. Ako cijene baznih ulja ostanu povišene, vozači bi u idućim mjesecima mogli plaćati više za redovni servis.

Vozačima se preporučuje da provjere kada im je stvarno dospjela zamjena ulja i koje točno specifikacije ulja propisuje proizvođač vozila. Nema smisla kupovati nasumično ulje samo zato što je dostupno ili jeftinije, jer pogrešna specifikacija može izazvati štetu.

Također se ne preporučuje gomilanje zaliha. ADAC navodi da motorno ulje u zatvorenoj originalnoj ambalaži proizvođači najčešće preporučuju čuvati najviše tri do pet godina, dok se otvorena ambalaža ne bi trebala čuvati dulje od oko šest mjeseci.

Ključne riječi
ulje auto Barkod

