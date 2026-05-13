Njemačka u borbi protiv jeftinog meda iz uvoza: Uvode nova pravila u trgovinama, propisali što je obvezno na staklenkama

Njemačka uvodi stroža pravila za označavanje meda, a promjena bi potrošačima trebala olakšati prepoznavanje njegova stvarnog podrijetla. Od 14. lipnja na staklenkama meda morat će jasno pisati iz kojih zemalja dolazi sadržaj i u kojem omjer, piše t-online.

Dosad su se na deklaracijama često mogle vidjeti neodređene oznake poput “mješavina meda iz zemalja EU i zemalja izvan EU”, što kupcima nije govorilo gotovo ništa. Prema novim pravilima, kod miješanog meda morat će biti navedene sve zemlje podrijetla, i to prema udjelu u proizvodu, od najvećeg prema najmanjem.

Promjenu pozdravljaju njemački pčelari, koji godinama upozoravaju da nejasne deklaracije otežavaju razlikovanje domaćeg meda od jeftinog uvoza. Njemačko udruženje pčelara smatra da će kupci sada lakše moći odabrati lokalni proizvod ako im je podrijetlo važno.

Novo pravilo dolazi u trenutku kada je tržište meda pod velikim pritiskom. Njemačka ne proizvodi dovoljno meda za vlastite potrebe, a stopa samodostatnosti iznosila je oko 45 posto u 2025. godini. Velike količine uvoza, među ostalim iz Argentine, Ukrajine, Čilea i Meksika, godinama snižavaju cijene i otežavaju poslovanje domaćim proizvođačima.

Lokalni med obično je znatno skuplji od uvoznog, ponekad i dva do tri puta, no pčelari se nadaju da će jasnije označavanje pomoći kupcima da razumiju razliku i svjesnije biraju. Dio trgovaca već širi ponudu regionalnog meda, računajući na kupce kojima su podrijetlo, kvaliteta i podrška domaćim proizvođačima sve važniji.