Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OD LIPNJA

Njemačka u borbi protiv jeftinog meda iz uvoza: Uvode nova pravila u trgovinama, propisali što je obvezno na staklenkama

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
13.05.2026.
u 17:20

Promjenu pozdravljaju njemački pčelari, koji godinama upozoravaju da nejasne deklaracije otežavaju razlikovanje domaćeg meda od jeftinog uvoza

Njemačka uvodi stroža pravila za označavanje meda, a promjena bi potrošačima trebala olakšati prepoznavanje njegova stvarnog podrijetla. Od 14. lipnja na staklenkama meda morat će jasno pisati iz kojih zemalja dolazi sadržaj i u kojem omjer, piše t-online.

Dosad su se na deklaracijama često mogle vidjeti neodređene oznake poput “mješavina meda  iz zemalja EU i zemalja izvan EU”, što kupcima nije govorilo gotovo ništa. Prema novim pravilima, kod miješanog meda morat će biti navedene sve zemlje podrijetla, i to prema udjelu u proizvodu, od najvećeg prema najmanjem.

Promjenu pozdravljaju njemački pčelari, koji godinama upozoravaju da nejasne deklaracije otežavaju razlikovanje domaćeg meda od jeftinog uvoza. Njemačko udruženje pčelara smatra da će kupci sada lakše moći odabrati lokalni proizvod ako im je podrijetlo važno.

Novo pravilo dolazi u trenutku kada je tržište meda pod velikim pritiskom. Njemačka ne proizvodi dovoljno meda za vlastite potrebe, a stopa samodostatnosti iznosila je oko 45 posto u 2025. godini. Velike količine uvoza, među ostalim iz Argentine, Ukrajine, Čilea i Meksika, godinama snižavaju cijene i otežavaju poslovanje domaćim proizvođačima.

Lokalni med obično je znatno skuplji od uvoznog, ponekad i dva do tri puta, no pčelari se nadaju da će jasnije označavanje pomoći kupcima da razumiju razliku i svjesnije biraju. Dio trgovaca već širi ponudu regionalnog meda, računajući na kupce kojima su podrijetlo, kvaliteta i podrška domaćim proizvođačima sve važniji.

Novi veliki uspjeh grupe Lelek na Euroviziji! Hrvatska prestigla favorite, više pregleda imala samo jedna država
Ključne riječi
Barkod Njemačka med

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!