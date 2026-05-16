Hrvati ljutiti zbog cifra za dječje rođendane, krizme, pričesti...: 'Prave se svadbe, a djeca ništa ne pamte'

Objava korisnika Reddita pod imenom "lagana_bura" izazvala je burnu raspravu na hrvatskom dijelu te društvene mreže. U njoj se autor pita što se događa s proslavama krštenja, pričesti i krizmi koje su se, prema njegovom mišljenju, pretvorile u događaje organizirane poput svadbi. "Ljudi su počeli bendove cijele iznajmljivati, uređivati se kao da idu na crveni tepih?!" napisao je, potaknuvši stotine korisnika da podijele svoja mišljenja i iskustva.

Iako je autor objave primijetio da se radi o trendu "od ove godine", mnogi su u komentarima istaknuli kako ta pojava traje znatno duže. "Od ove godine? Pa to ludilo traje već zadnjih 20 godina. Ima se para, a teško se živi - tako nekako", napisao je jedan korisnik u najpopularnijem komentaru, na što se nadovezao drugi s opaskom: "Ne, nego se nema para, ali moram izgledati tako da svi misle da imam". Ta dva komentara sažela su opći dojam zajednice da se iza raskošnih proslava često krije potreba za pokazivanjem statusa, a ne stvarna financijska moć.

Korisnici su ponudili različita objašnjenja za ovaj fenomen. Mnogi su ga nazvali "amerikanizacijom", odnosno pretvaranjem svega u show, dok su drugi bili uvjereni da je riječ o "balkanskom snobizmu" ili jednostavno "seljačiji koja je uzela maha". U raspravi se istaknulo kako su ovakve proslave često samo forma bez sadržaja, pogotovo jer mnogi slavljenici i njihove obitelji ne prakticiraju vjeru redovito. "Kršćani koji crkve vide samo za krizme, prve pričesti, krštenja, sprovode i vjenčanja", opisao je jedan komentator takve obitelji.

Rasprava se brzo proširila i na druge proslave. Posebno je odjeknuo komentar o dječjim rođendanima. "Dijete navršava jednu godinu i to se zove broj ljudi ko u svatove, catering, ukrasi, posebna mjesta za naslikavanje, živa glazba... kao za dijete staro godinu dana kojem to ništa ne znači, neće se tog ni sjećat", požalio se jedan korisnik, zaključivši da roditelji "rade tu proslavu radi sebe, ne radi djeteta". Spomenute su i druge moderne proslave, poput zabava za otkrivanje spola djeteta ("gender reveal party") i obaveznih objava zaruka na društvenim mrežama.

Ovi trendovi dolaze i s visokom cijenom. Proslave pričesti i krizmi obitelji mogu stajati i više od 2000 eura, zbog čega neki podižu i manje kredite. Najveći trošak je restoran, gdje se cijene po gostu kreću od 45 do 80 eura, a na popisu izdataka su i skupa odjeća, frizure, šminka, torte i profesionalni fotografi.

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz korištenje AI-ja