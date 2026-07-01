FOTO Zara krenula s popustima, neke stvari su i u pola cijene: Evo što smo izdvojili
Ljetno sniženje Inditex grupacije konačno je stiglo, što znači velike popuste u Zari, Massimo Duttiu, Oyshu, Bershki, Pull&Bearu, Zara Homeu i Stradivariusu. Ovo je idealna prilika da nadopunite garderobu ili osvježite interijer- bilo da tražite haljine, sandale, lanene komade, kupaće kostime ili dekor za dom. Zara je ljetno sniženje putem online trgovine otvorila još sinoć, dok u trgovinama popusti počinju danas. Popusti u prvom krugu dosežu do 50% na odabrane komade za žene, muškarce i djecu, piše Index. Isto vrijedi i za online trgovinu Zara Home. S obzirom na popuste, izdvojili smo favorite iz Zare.
Top, 5.99 eura