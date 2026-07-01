FOTO Zara krenula s popustima, neke stvari su i u pola cijene: Evo što smo izdvojili

Ljetno sniženje Inditex grupacije konačno je stiglo, što znači velike popuste u Zari, Massimo Duttiu, Oyshu, Bershki, Pull&Bearu, Zara Homeu i Stradivariusu. Ovo je idealna prilika da nadopunite garderobu ili osvježite interijer- bilo da tražite haljine, sandale, lanene komade, kupaće kostime ili dekor za dom. Zara je ljetno sniženje putem online trgovine otvorila još sinoć, dok u trgovinama popusti počinju danas. Popusti u prvom krugu dosežu do 50% na odabrane komade za žene, muškarce i djecu, piše Index. Isto vrijedi i za online trgovinu Zara Home. S obzirom na popuste, izdvojili smo favorite iz Zare. Top, 5.99 eura
Ljetno sniženje Inditex grupacije konačno je stiglo, što znači velike popuste u Zari, Massimo Duttiu, Oyshu, Bershki, Pull&Bearu, Zara Homeu i Stradivariusu. Ovo je idealna prilika da nadopunite garderobu ili osvježite interijer- bilo da tražite haljine, sandale, lanene komade, kupaće kostime ili dekor za dom. Zara je ljetno sniženje putem online trgovine otvorila još sinoć, dok u trgovinama popusti počinju danas. Popusti u prvom krugu dosežu do 50% na odabrane komade za žene, muškarce i djecu, piše Index. Isto vrijedi i za online trgovinu Zara Home. S obzirom na popuste, izdvojili smo favorite iz Zare. Top, 5.99 eura
Foto: Zara
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Top, 5.99 eura
Top, 5.99 eura
Foto: Zara
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Šampon za kosu, 5.99 eura
Šampon za kosu, 5.99 eura
Foto: Zara
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Majica, 7.99 eura
Majica, 7.99 eura
Foto: Zara
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Top, 7.99 eura
Top, 7.99 eura
Foto: Zara
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Torba, 9.99 eura
Torba, 9.99 eura
Foto: Zara
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Hlače, 9.99 eura
Hlače, 9.99 eura
Foto: Zara
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Suknja, 9.99 eura
Suknja, 9.99 eura
Foto: Zara
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Mirisna svijeća, 9.99 eura
Mirisna svijeća, 9.99 eura
Foto: Zara
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Haljina, 9.99 eura
Haljina, 9.99 eura
Foto: Zara
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Hlače, 9.99 eura
Hlače, 9.99 eura
Foto: Zara
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Hlače, 9.99 eura
Hlače, 9.99 eura
Foto: Zara
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Sandale, 12.99 eura
Sandale, 12.99 eura
Foto: Zara
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Majica, 5.99 eura
Majica, 5.99 eura
Foto: Zara
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Majica 5.99 eura
Majica 5.99 eura
Foto: Zara
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Traperice 9.99 eura
Traperice 9.99 eura
Foto: Zara
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Hlače 15.99 eura
Hlače 15.99 eura
Foto: Zara
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Kratke hlače, 9.99 eura
Kratke hlače, 9.99 eura
Foto: Zara
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Kratke hlače, 9.99 eura
Kratke hlače, 9.99 eura
Foto: Zara
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Bomber jakna, 25.99 eura
Bomber jakna, 25.99 eura
Foto: Zara
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Haljina, 19.99 eura
Haljina, 19.99 eura
Foto: Zara
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