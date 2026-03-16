Mnogi nisu ni svjesni, a zapravo je zabranjeno: Ako plaćate karticama u Njemačkoj, ovo vam ne smiju napraviti

Iako se Njemačka često smatra zemljom u kojoj se i dalje preferira plaćanje gotovinom, navike potrošača postupno se mijenjaju. Sve veći broj građana račune podmiruje karticama ili mobilnim telefonom, pokazuje istraživanje portala Verivox, prenosi Fenix. Prema tim podacima, gotovinom danas plaća tek oko trećine ispitanika, dok u inozemstvu Nijemci još rjeđe koriste novčanice i kovanice – čak oko 70 posto njih račune plaća karticom.

Unatoč tome, kartično plaćanje često izaziva prijepore između trgovaca i kupaca. Naime, trgovci za korištenje POS uređaja plaćaju određene naknade, pa dio njih pokušava te troškove prebaciti na potrošače. No takva praksa u Njemačkoj nije dopuštena.

Prema članku 270a njemačkog Građanskog zakonika (BGB), trgovci ne smiju naplaćivati dodatne naknade za plaćanje karticama. Ta zabrana na snazi je još od 2018. godine, pa kupci imaju pravo pozvati se na zakon ako im trgovac pokuša naplatiti dodatni iznos – čak i ako je riječ o tek nekoliko centi.

Trgovci pritom često ističu da operaterima kartičnih sustava plaćaju proviziju, koja kod debitnih kartica iznosi oko 0,2 posto vrijednosti transakcije. Ipak, ni rukovanje gotovinom nije potpuno besplatno. Primjerice, banke naplaćuju između 50 i 75 centi po roli kovanica, dok za veće pakete postoji minimalna naknada od oko tri eura.

Dodatnu nedoumicu stvara praksa minimalnog iznosa za plaćanje karticom, primjerice kada trgovine ističu da je kartično plaćanje moguće tek iznad 10 eura. Takve situacije smatraju se svojevrsnom pravnom sivom zonom. Iako trgovci imaju pravo odlučiti koje će načine plaćanja prihvaćati, pitanje postavljanja minimalnog iznosa za kartice nije izričito uređeno posebnim zakonom. Zbog toga potrošačima savjetuju da obrate pozornost na uvjete plaćanja prije kupnje, osobito ako se pojave dodatne naknade koje bi mogle biti u suprotnosti sa zakonom.