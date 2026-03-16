Cijena kvadrata u ovom hrvatskom gradu skočila na 3000 eura, Hrvat u šoku: 'Tko to može platiti?'

"Vidim da je sad cijena od 3000 eura/m2 u Osijeku sasvim normalna stvar pa me zanima što vi mislite o tome?" Ovim je pitanjem korisnik Reddita "Major_Reacher_" pokrenuo lavinu komentara i otvorio jednu od najaktualnijih tema u gradu na Dravi. U svojoj objavi iznio je mišljenje da je sve iznad 1800 do 2000 eura po kvadratu precijenjeno i ponudio teoriju o tome tko si danas može priuštiti stan u Osijeku. Prema njemu, to su samo dvije skupine ljudi: oni koji kupuju nekretnine gotovinom sumnjivog porijekla kako bi "oprali" i sačuvali vrijednost novca te oni koji su naslijedili imovinu, prodali je i uz manji kredit kupili stan.

Objava je brzo prikupila više od sto komentara, a zajednica se podijelila. Mnogi su se složili s autorom, dijeleći frustraciju zbog vrtoglavog rasta cijena. Jedan je korisnik podijelio primjer novogradnje čija je cijena skočila s 3000 na gotovo 3500 eura po kvadratu i prije nego što je izdana građevinska dozvola. Drugi su istaknuli da je najteže onima koji kupuju prvu nekretninu, dok je situacija nešto lakša za one koji već posjeduju manji stan pa ga prodaju kako bi kupili veći. Međutim, autorov skepticizam dosegnuo je vrhunac kada je jedan komentator naveo da mu je brat s "dvije normalne plaće" kupio stan od preko 200 tisuća eura, na što je autor objave izrazio otvorenu sumnju u mogućnost dobivanja tolikog kredita.

Rasprava se ubrzo zahuktala oko ključnog pitanja: je li riječ o pohlepi prodavatelja i investitora ili su cijene opravdane stvarnim troškovima? Nekoliko korisnika iz građevinskog sektora iznijelo je svoju računicu. Prema njima, sama cijena izgradnje, bez zemljišta, iznosi oko 1600 eura po kvadratu. Kada se na to dodaju trošak parcele i PDV, investitor dolazi do cijene od oko 2500 eura po kvadratu samo da bi pokrio troškove. "Potrošio je tri godine života i uložio puste pare da bi se vratio na nulu", objasnio je jedan komentator. Kao potvrdu visokih troškova, drugi je korisnik podijelio iskustvo prijatelja koji gradi prizemnicu od 120 kvadrata, a čiji su troškovi već dosegli 280 tisuća eura, i to bez dovršetka i opremanja.

S druge strane, autor objave i njegovi istomišljenici smatraju da ova računica ne opravdava cijene stanova u zgradama starim 50 ili 60 godina, koji se često prodaju za gotovo isti iznos kao i novogradnja. "Pohlepa, ništa drugo", zaključio je autor, dodajući kako ga posebno frustrira što se stanovi od 38 kvadrata oglašavaju za nevjerojatnih 150 tisuća eura. Situaciju dodatno komplicira podatak da se, prema tržišnim izvješćima, otprilike 70% nekretninskih transakcija u Hrvatskoj i dalje provodi gotovinom, što ide u prilog teoriji o velikoj količini novca izvan legalnih bankarskih tokova.

Osijek, po prvi put nakon desetljeća, bilježi i "obnutu migraciju", gdje se mlade obitelji iz skupljih dijelova Hrvatske vraćaju u Slavoniju zbog prilika za posao i relativno nižih troškova života. Taj porast potražnje stvorio je i paradoks na tržištu. Cijene najma rasle su čak i brže od prodajnih cijena, pa je mnogima rata kredita postala financijski isplativija od plaćanja stanarine, čak i uz visoke cijene kvadrata.