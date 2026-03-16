Novi kineski igrač stiže na europsko tržište: Zovu ga 'kineski Amazon', nudi više od 100 tisuća proizvoda

Konkurencija na europskom tržištu internetske trgovine postaje sve oštrija. Nakon brzog rasta platformi Temu i Shein, europskim kupcima sada se obraća još jedan veliki igrač iz Kine – JD.com, koji je pokrenuo novu online platformu Joybuy i time izravno ušao u utrku s Amazonom, piše Reuters.

Nova trgovina dostupna je korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu. Putem web stranice i mobilne aplikacije kupcima je ponuđeno više od 100.000 proizvoda, među kojima su tehnološki uređaji, kućanski aparati, kozmetika, proizvodi za dom i prehrambeni artikli. Na platformi se nalaze i službene trgovine poznatih brendova poput L’Oreala, Brauna, DeLonghija, BRITA-e i Boduma, dok su u ponudi i premium proizvodi kompanija Apple i Samsung.

Iz JD.coma poručuju da će cijene biti konkurentne, a kao jednu od ključnih prednosti ističu brzu dostavu. Matthew Nobbs, direktor Joybuyja za tržište Ujedinjenog Kraljevstva, naveo je da će narudžbe zaprimljene do 11 sati ujutro biti dostavljene već istoga dana, dok će one poslane do 23 sata stići sljedeći dan.

Od samog početka usluga dostave istoga dana bit će dostupna za više od 15 milijuna kućanstava u Europi i Velikoj Britaniji. Dostava će biti besplatna za narudžbe veće od 29 eura, a kompanija planira konkurirati i Amazonovoj pretplati Prime uvođenjem vlastite usluge JoyPlus. Ta pretplata omogućuje neograničenu besplatnu dostavu, a tijekom promotivnog razdoblja koštat će 3,99 eura.

Iako kompanija nije objavila kolika su ukupna ulaganja u projekt, poznato je da infrastruktura uključuje 60 skladišta, više od 49.000 paketomata i niz logističkih centara diljem Europe. U skladištima se koristi i automatizirana tehnologija razvijena u Kini, uključujući stotine robota koji pomažu u prikupljanju i sortiranju robe.

Širenje na europsko tržište dio je šire strategije internacionalizacije poslovanja. Prošle godine JD.com je dogovorio i kupnju njemačkog trgovca elektronikom Ceconomy, vlasnika lanaca MediaMarkt i Saturn, za oko 2,2 milijarde eura.

Kineske kompanije sve intenzivnije traže prilike za rast izvan domaćeg tržišta, gdje se suočavaju s jakom konkurencijom i slabijom potražnjom. Upravo zato sve agresivnije ulaze na tržišta Europe i SAD-a, dodatno mijenjajući ravnotežu snaga u globalnoj e-trgovini.