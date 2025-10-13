Led na klima uređaju nije samo estetski problem: Ignoriranje ovog znaka može dovesti do skupog kvara

Pojava leda na klima uređaju, bilo na rebrima unutarnje jedinice ili na cijevima vanjske, jasan je znak da sustav ne radi optimalno. Iako se može činiti kao prolazna neugodnost, zaleđivanje je simptom dubljeg problema koji, ako se ignorira, može dovesti do niza negativnih posljedica. Prva je smanjena učinkovitost hlađenja ili grijanja, što izravno utječe na udobnost vašeg doma. Uređaj će raditi znatno napornije kako bi postigao zadanu temperaturu, što neizbježno rezultira povećanom potrošnjom električne energije i višim računima. U najgorem slučaju, kontinuirani rad pod takvim opterećenjem može dovesti do trajnog oštećenja kompresora, čija je zamjena jedan od najskupljih popravaka.

Jedan od najčešćih krivaca za stvaranje leda je nedostatak rashladnog sredstva, poznatijeg kao freon. Ako u sustavu dođe do curenja, čak i najmanjeg, razina freona pada, a s njom i tlak unutar isparivača. Ovaj pad tlaka uzrokuje da se preostalo rashladno sredstvo širi prebrzo i hladi na temperaturu nižu od točke smrzavanja. Vlaga iz zraka koja prolazi preko tako ohlađenih zavojnica trenutačno se kondenzira i smrzava, stvarajući sloj leda koji dodatno ometa protok zraka. Led se tako može pojaviti na isparivaču unutarnje jedinice ili čak na kompresoru vanjske, signalizirajući da je sustavu potrebna hitna intervencija stručnjaka koji će locirati i sanirati curenje te nadopuniti sustav.

Drugi ključni faktor koji dovodi do zaleđivanja jest ograničen protok zraka. Za ispravan rad klima uređaja potreban je nesmetan protok zraka preko isparivača. Kada su filteri zraka začepljeni prašinom, dlakama i drugim česticama, zrak ne može slobodno cirkulirati. Sličan učinak ima i nakupljena prljavština na samom isparivaču ili na turbini ventilatora. Zbog smanjenog protoka, hladnoća koju proizvodi isparivač ne prenosi se dovoljno brzo u prostoriju, već se zadržava na metalnim rebrima. To dovodi do nakupljanja vlage i postupnog stvaranja leda, koji s vremenom može potpuno blokirati protok zraka i učiniti uređaj gotovo neupotrebljivim.

Iako su nedostatak freona i prljavi filteri najčešći uzroci, postoje i drugi, tehnički složeniji problemi. Primjerice, kvar na samom kompresoru može dovesti do preniskog tlaka u sustavu i smrzavanja. Rjeđe, i višak rashladnog sredstva može uzrokovati sličan problem. Ponekad uzrok može biti i banalan, poput nepravilno postavljenih krilca na unutarnjoj jedinici, koja fizički ometaju cirkulaciju zraka. Također, postavljanje uređaja na ekstremno niske temperature, pogotovo kada vanjska temperatura nije visoka, može natjerati sustav da radi izvan svojih optimalnih parametara i uzrokovati smrzavanje.

Najbolji način borbe protiv zaleđivanja klima uređaja jest redovito i pravilno održavanje. Osnovni korak koji svaki korisnik može samostalno poduzimati jest čišćenje filtera zraka. Preporučuje se provjeravati i čistiti filtere barem jednom mjesečno tijekom sezone korištenja. Ipak, za dugoročno zdravlje uređaja ključan je godišnji profesionalni servis. Ovlašteni tehničar će obaviti temeljito kemijsko čišćenje unutarnje i vanjske jedinice, dezinficirati isparivač, provjeriti tlak i razinu freona te pregledati sve ključne komponente sustava.

Osim održavanja, važno je i pravilno koristiti uređaj. Izbjegavajte postavljanje temperature na ekstremno niske vrijednosti jer to nepotrebno troši energiju i opterećuje kompresor. Također, osigurajte da ništa ne ometa protok zraka oko unutarnje jedinice – zavjese i namještaj ne bi smjeli blokirati otvore za usis zraka. Ako ipak primijetite da se led počeo stvarati, prvi korak je isključiti klima uređaj i pustiti ga da se potpuno otopi. Nikada ne pokušavajte mehanički ukloniti led jer možete oštetiti osjetljive dijelove. Nakon što se led otopio, možete očistiti filtere i ponovno uključiti uređaj. Ako se problem ponovi, to je jasan znak da je vrijeme za poziv serviseru.

Tijekom hladnijih dana, kada se klima koristi za grijanje, pojava leda na vanjskoj jedinici može biti normalna. Moderni inverter uređaji imaju automatski "defrost" ciklus koji povremeno otapa taj led. Međutim, ako vanjska jedinica ostaje zaleđena dulje vrijeme, to može ukazivati na problem sa senzorima ili nedostatak freona. Kod starijih modela ili u područjima s izrazito niskim zimskim temperaturama, zaleđivanje može postati ozbiljan problem. U takvim situacijama rješenje može biti i ugradnja dodatnog grijača na vanjsku jedinicu. U svakom slučaju, ponavljajući problem s ledom nije nešto što treba zanemariti, jer je pravovremena dijagnostika i popravak uvijek jeftiniji od saniranja velikog kvara.