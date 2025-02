Klet koja se razvila u gastro-enološku destinaciju Sjeverne Hrvatske

Ovu godinu počeli smo u stilu, kako kaže stereotipni ali uvijek učinkoviti izraz. Jer, prvi ovogodišnji vinski izlet bio nam je na Bolfan Vinski vrh. Poznato mjesto sasvim blizu razmeđe Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, jedno je od ikoničnim mjesta sjeverne Hrvatske kada se radi o vinima prije svega, a podjednako o doživljaju ambijenta Hrvatskog Zagorja. Jednostavno, kada stanete na Vinski vrh, pogled puca skroz do horizonta bez obzira na koju se stranu okrenuli, ne smeta mu ništa, možete punim plućima uživati u čistom zraku podjednako kao i u pogledu.

Srećom smo upravo ovdje imali prvo naše vinsko druženje prije nekih osam godina i to je očito nešto što je teško zaboraviti. Zato smo bez razmišljanja prihvatili prekinuti detoksikacijski odmor nakon 'punomasnih' blagddana i otišli s probranim društvom prema Hraščini nedaleko koje se nalazi poznata vinska lokacija koju je do kraja oblikovao Tomislav Bolfan, jedno od najprepoznatljivijih lica vinarstva kontinentalne Hrvatske. Želja je bila probati vertikalu crnog pinota koji ondje rade, od 2007. pa sve do 2020. godine. Znali smo da će vinsko iskustvo biti zagarantirano, jer uzgajanje vinove loze i pravljenje vina kod Tomislava Bolfana nije tek posao, već je način života, napisali smo to i mi ovdje ne jedan put. Bolfan je prije već više od 15 godina postao vlasnikom Vinskog vrha uočivši priliku koja se ukazala nakon što je prethodni vlasnik odlučio predati imanje na kojem je još bilo posla u ruke nekoga tko će znati nastaviti. Nije Bolfan bio sam, interesenata je bilo još, no odlučnost i upornost prevladale su i Tomislav Bolfan dobio je priliku početi s realizacijom osobne ambicije. A to je praviti ekološko, ako je moguće čak i biodinamičko vino.

Foto: Marko Čolić

Zaustavio se gospodin Tomislav ipak na ekološkom smatravši kako neki od zahtjeva koje pretpostavlja biodinamički uzgoj nisu vrijedni certifikata koji sa sobom nose. I pri kušanju crnih pinota nismo pronašli razlog ne složiti se, jer, kao i ostala Bolfanova vina, i ova su nepogrešivog potpisa lokacije, samog vinara, kao i njegovih enologa i podrumara, Andreja Rebernišeka i Branimira Puškadije. Kod sedam crnih pinota riječ je bila o vinima s visokim alkoholima, s više od 14 posto, među kojima su prednjačili oni linije Primus. Naravno, razlike je bilo u načinu odležavanja, no s Bolfanovim vinima teško je pogriješiti u bilo kojem slučaju. Tamo se još odgajaju vina i sorti graševina, sauvigon bijeli, rajnski rizling o kojem smo pisali nedavno, muškat žuti i cabernet sauvignon. Tako smo rado probali arhivski rajnski rizling berbe 2013. kao i cabernet sauvignon upravo iz linije Primus berbe 2017. godine. Linija Primus, naravno, najbolje je što vinarija Bolfan nudi kada je riječ o bilo kojoj sorti. Veliki broj vina s onim dodatnima uz crne pinote bila je potrebna zbog sjajnih jela koja su nam servirana. S jelima se u Bolfanovoj kleti poštuje isto ono što se štuje i kod vina, a to je da se radi autohtona kuhinja od namirnica nabavljenih iz domaćinstava i manjih proizvođača u krugu od 40 kilometara od Vinskog vrha. Kaže se kako se jela pripremaju na moderan način, no u svakom slučaju se ne radi o nečemu pretjeranom, čak se pri tome ne odmiče predaleko od temeljne tradicije. I to je odlično.

Sirevi iz hladne plate sjajni su i odličan uvod u tiblicu. Meso iz tiblice inače je popularno tradicijsko jelo koje ponajprije podrazumijevamo nedalekom Međimurju, a ovdje je prezentirano na tostiranom kruhu, mesnom namazu, s malo salate, kiselog povrća i majonezom od buče koja je doista bila unikatna. Juhe, bilo onu od krem juha od repe s čvarcima krutonima i bučinim uljem ili goveđoj juhi ne treba zaobići. Ali, ono što nas je doista iznenadilo jesu steakovi kojima smo se teško mogli sjetiti nekog dobrog primjera za usporedbu. Naprosto, juneći rib-eye i teleći t-bone bili su toliko dobro pripremljeni da su 'izdominirali' večeru i dopunili dojam koji smo dobili već s pečenim domaćim kobasicama koje smo probali prije toga. Štrudlu ili štrukle nipošto ne zaobići ili se naprosto koncentrirati na to s čašom nekog dobrog bijelog vina. Bolfan Vinski vrh vremenom je izrastao u cjelovitu gastronomsku lokaciju s odličnim tradicijskim zalogajem i, dakako, sjajnim vinima.